Comunidades indígenas do AM recebem apresentações de 'Apoena'

Manaus - O espetáculo de dança ‘‘Territorializar Apoena: Aquele Que Vê Longe’’ iniciou o circuito de apresentações em comunidades indígenas do Amazonas na última segunda-feira (23), e segue até esta sexta-feira (27), abordando questões humanitárias dos povos nativos.

Com uma perspectiva contemporânea inspirada na cultura indígena, o espetáculo é interpretado e idealizado pela artista independente e produtora cultural Francis Baiardi, com produção musical por Paulo Pereira.

‘’Apoena, na língua tupi-guarani, significa justamente aquele que vê longe, e o espetáculo busca levar essa voz de que estamos todos juntos, recordar a realidade vivida pelos indígenas e a frieza como são tratados’’, explicou Francis Baiardi.

A Comunidade Tikuna Wotchimancu, na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, foi a primeira a receber as apresentações de ‘‘Territorializar Apoena: Aquele Que Vê Longe’’. Na presença da liderança indígena Bernardino, nesta segunda.

O espetáculo segue na Aldeia Beija-Flor, no município de Rio Preto da Eva, nesta quarta-feira (25), com a presença do cacique Sérgio Tukano, e no Parque das Tribos, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense, na quinta-feira (26), com a liderança indígena Cláudia Baré.

O ciclo de apresentações finaliza no Teatro da Instalação, Centro de Manaus, com uma roda de conversa sobre a visibilidade e as vivências indígenas, com a participação de Agnilson Tikuna, Wanda Ortega, Mara Pacheco e Cláudia Baré, nesta sexta-feira (27).

O projeto foi contemplado pelo Edital Manaus Conexões Culturais 2018, promovido pela Prefeitura de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos – ManausCult.

Francis Baiardi

Artista independente amazonense, Francis Baiardi pesquisa, cria e atua na dança contemporânea, com processos de criação e improvisação. Mestranda em Ciência da Educação pela UNIDA, pós-graduada em Psicomotricidade pela Universidade Gama Filho e graduada em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal da Bahia.

Francis Baiardi participa do Fórum de Mulheres Afro-Ameríndias e Caribenhas. Participou da construção do Fórum de Dança do Estado do Amazonas, e recebeu diversos prêmios da Fundação Nacional das Artes, do Governo do Estado do Amazonas e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult.

Provocadora e orientadora da Contem Dança Cia e membro do Grupo de Pesquisa Científica em Dança da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

Trabalha como coordenadora e professora do projeto Apoena – Arte na Zona Norte. Atua como artista/professora convidada nos coletivos de artista, associações de dança e projetos sociais.

Ficha técnica

Concepção, direção e performance: Francis Baiardi

Assistente de direção: Cléia Alves

Assistente de produção: Rosana Brito Baré e Inês Corsino

Cenografia: José Batista

Criação de luz: Carol Calderaro

Arte corporal: Fabiano Barros

Assessoria de Imprensa (Manaus): Ana Gadelha

Designer gráfico: Emerson Silva

Apoio: Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos - Manauscult, Mara Pacheco, Magno Fresil e Projeto Apoena Arte na Zona Norte

*Com informações da assessoria

