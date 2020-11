Cine Casarão recebe filmes do Festival de Cinema Francês em Manaus

Ao todo, serão exibidos 18 longas até o dia 13 de dezembro. | Foto: Divulgação

Manaus - O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, bairro Centro, zona sul de Manaus, recebe, a partir desta quarta-feira (25), filmes que estão na programação do Festival Varilux de Cinema Francês 2020. Ao todo, serão exibidos 18 longas até o dia 13 de dezembro.



Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia).

A Boa Esposa

Iniciando a programação, nesta quarta, às 16h30, ‘A Boa Esposa’, de Martin Provost. Paulette Van Der Beck é diretora de uma escola de governança doméstica. Sua missão é treinar adolescentes para serem donas de casa perfeitas. Porém, ela descobre que a escola está à beira da falência e assume a responsabilidade do local. Mas ela e suas alunas começam a questionar suas crenças, enquanto os protestos de maio de 1968 em todo o país transformam a sociedade ao seu redor.

Sou francês e preto

Ainda na quarta, mas 18h30, é a vez de ‘Sou Francês e Preto’, que mostra a história de JP, um ator mal-sucedido de 40 anos, que decide organizar o primeiro grande protesto pela causa negra na França, mas seus encontros, muitas vezes burlescos, com personalidades influentes da comunidade e o apoio entusiasta de Fary, o fazem hesitar entre o desejo de estar à frente dos palcos e seu engajamento enquanto militante.

Donas da Bola

Na quinta-feira (26), o Cine Casarão exibe ‘Donas da Bola’, às 18h30; na sexta-feira (27), ‘Belle Epoque’, às 16h30 e no sábado (28), ‘Apagar o Histórico’, às 20h30.

Filmes de dezembro

A programação retorna no dia 2 de dezembro com ‘DNA’ e ‘Gagarine’, às 16h30 e 18h30, respectivamente. Ainda dentro do festival, os amantes da Sétima Arte poderão conferir ‘A Garota da Pulseira’, ‘Mais Que Especiais’, ‘Meu Primo’, A Famosa Invasão dos Ursos na Sicilia’, ‘Minhas Férias com Patrick’, ‘Notre Dame’, ‘O Capitão do Século 21’, ‘Persona Non Grata’, ‘Slalom’, ‘Verão de 85’ e ‘Acossado’.

Os demais horários podem ser consultados nas redes sociais ou por meio do (92) 3633-4008.

Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

