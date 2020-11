“Natal Solidário” terá live-show no Teatro Amazonas

A Campanha “Natal Solidário” deste ano terá uma live-show com o cantor Uendel Pinheiro no Teatro Amazonas no próximo dia 2 de dezembro. Todo o recurso arrecadado será usado para a compra de kits de enxoval, que serão doados para mães de baixa renda em maternidades da rede estadual de saúde, durante a semana do Natal.

“Essa campanha me deixa muito honrado e grato até porque cantar, no palco do Teatro Amazonas, já era um grande objetivo que eu tinha como artista. Estamos preparando umas surpresinhas para esta noite tão especial, de esperança e fraternidade, onde toda a renda será revertida para a compra de enxovais para recém-nascidos de maternidades públicas”, afirma Uendel Pinheiro, que se apresentará pela primeira vez no palco do Teatro Amazonas.

O evento ocorrerá em duas sessões, e está sendo promovido em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, TV Encontro das Águas e Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). A primeira sessão será aberta ao público e acontecerá às 19h. A outra sessão ocorrerá às 21h e será para convidados. O espetáculo promete uma mistura de samba com uma pitada de toada, músicas natalinas e muito mais. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro.

Live-show

A live-show será transmitida na TV aberta, por meio da TV Encontro das Águas (canal 2.1), e pela internet, por meio do Facebook do Governo do Estado do Amazonas (facebook.com/GovernodoAmazonas) e pelos canais oficiais do artista.

Sobre a campanha

A campanha conta com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. Os interessados podem fazer as doações até o dia 15 de dezembro, nos pontos de coleta, nas sedes de órgãos do Governo.

O Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital, também receberá doações, por meio de sistema drive-thru, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contaminação por Covid-19. As entregas poderão ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

*Com informações da assessoria