‘A Caixa Mágica do Natal’ vence três categorias em premiação nacional

Manaus - O espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, que vai voltar ao palco do Teatro Amazonas em dezembro, na temporada natalina, é vencedor em três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional: "Melhor Figurino", "Melhor Qualidade Técnica" e "Melhor Maquiagem". O anúncio aconteceu na noite de terça-feira (24/11), por meio do Instagram da premiação nacional.

Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, o musical, que traz a história de uma criança que redescobre o sentido do Natal após a morte da mãe, concorreu em sete categorias.

“Esse prêmio veio com muita alegria e gratidão para toda a equipe. Só a indicação já tinha nos deixado muito felizes e, agora, a concretização dos três prêmios traz ainda mais forças e certeza de que estamos no caminho certo”, afirma o diretor cênico. “Estamos na véspera da estreia de mais uma temporada do espetáculo e esse prêmio é um incentivo a mais. Quero agradecer a toda equipe e especialmente, aos premiados, Melissa Maia, pelo figurino; Eugênio Lima, pela maquiagem; e Giorgia Massetani, Alicio Oliveira e Tabbatha Melo, pela qualidade técnica”.

Os cenários e figurinos do espetáculo foram todos produzidos pela Central Técnica de Produção (CTP) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São mais de 130 peças, sendo 50 cabeças, entre perucas e adereços, envolvendo mais de 300 quilos de material, entre eles 50 mil pedrarias.

“Parabenizamos a todos os envolvidos que contribuíram para este resultado, é a valorização dos nossos artistas”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “É ainda um reconhecimento para a CTP como referência, no País, em produção e construção em obras para palco, com profissionais de alta qualidade, do Amazonas, que é muito importante”.

Em março deste ano, o espetáculo também foi vencedor da categoria “Musical Norte”, por voto popular, na segunda edição do Prêmio Brasil Musical.

Nova temporada

As apresentações de “A Caixa Mágica do Natal” vão acontecer entre os dias 6 e 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, com acesso gratuito e agendamento pelo Portal da Cultura : cultura.am.gov.br e do Teatro Amazonas: teatroamazonas.com.br

Com 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado da duende Jujuba.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro, em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus.

