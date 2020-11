Gusttavo Lima mostra tatuagem em homenagem à Andressa Suita

| Foto: Divulgação

Gusttavo Lima posou sem camisa, nessa terça-feira (24), no Instagram, e uma tatuagem que ele tem no ombro chamou a atenção de alguns seguidores. Se trata de uma homenagem à Andressa Suita e aos filhos.

"Só eu reparei a tatuagem? S de Samuel, G de Gabriel e o A de Andressa. E do outro lado Família", escreveu uma jovem ao ver a publicação. O comentário se destacou e recebeu centenas de curtidas.

Outros usuários contaram também ter se atentado ao detalhe. "Esse trem de tatuagem é tenso", respondeu um rapaz, aos risos, fazendo referência ao fato de os dois terem se divorciado.

Outros seguidores do cantor destacaram o fato de que a modelo também tem uma tatuagem do tipo. Na mesma parte do corpo, ela exibe, em várias fotos, as iniciais de Gusttavo e dos filhos.

