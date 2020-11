Palhaço 'Pingo' tem projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc

| Foto: Divulgação

Manaus - O ator amazonense Klindson Cruz, que ganhou destaque principalmente por seu personagem “Pingo”, um palhaço de respostas rápidas, inteligentes e engraçadas, que caiu no gosto do público e conquistou espaço no cenário artístico-cultural, assim como no coração das pessoas que acompanham suas peripécias nas Lives realizadas desde o início da pandemia do novo coronavírus, teve dois projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult.



Os projetos premiados, “Palhaço/ Palhaça Day” e “Ping(ON)” com apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc, será executado em 04 momentos distintos, no mês de dezembro.

O “Palhaço/Palhaça Day” acontecerá no dia 10 de dezembro, com uma programação virtual voltada para o Dia do Palhaço/Palhaça. “Pingo” será o mestre de cerimônia, apresentando um intercâmbio entre diversos palhaços e palhaças do Brasil, através das plataformas Zoom, Instagram e Youtube. O “Ping(ON)” será organizado em três (03) Lives que acontecerão nos dias 18, 19 e 20 de dezembro.

O artista Klindson Cruz afirma que teve que se reinventar diante do novo momento social imposto pela pandemia.

“Desde o começo da pandemia até os dias atuais, o 'Pingo' teve que se reinventar, sair das ruas e ir para o mundo virtual. Não é fácil, pelo tempo e material necessário para investir e entregar um produto de qualidade, agora para o telespectador/internauta/espectador. Assim como o palhaço, uma figura que não desiste e procura alternativas, acredito que o 'Pingo' pensou muito mais que o Klindson, passando a participar de inúmeros eventos virtuais, como os 'Cabarés' online realizado pelo projeto “Roda na Praça”, como o maior festival de circo da Região Norte, o 'Festival de Circo de Taquaraçu', em Tocantins, pelo Circo Os Kaco. Participou do Festival Up, realizado pela Vale, participou do projeto 'Fica na Rede Maninho', da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas e agora vamos realizar os projetos aprovados na Lei Aldir Blanc”, conta o artista.

Confira a agenda completa dos eventos:

O “Palhaço/Palhaça Day” - Dia 10/12

9h30 – Início (abertura da sala no zoom)

10h – Espetáculo “Procura-se Birita” – SP (Zoom)

11h – 11h40 Bate-papo sobre o Espetáculo

13h30 – Início (abertura da Sala no Zoom)

14h – Espetáculo “Interditado” – AM (Zoom)

15h – 15h40 Bate Papo sobre o Espetáculo

17h – 18h Entrevista com a palhaça Lilian Moraes – RJ

19h – “Cabaré” com palhaços das 05 regiões do Brasil e da cidade de Manaus e encerramento.

Ping(ON)

18/12 (sexta-feira) - Live solo com apresentação de números Circenses, improvisos e entrevistas.

19/12 (sábado) - Live com convidados, entrevista com um casal de Palhaços-PR, que atuam no ramo da palhaçaria em hospitais.

20/12 (domingo) – “Live com convidada” - entrevista com a psicóloga e sexóloga em formação pela Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual-ABRASEX, Neyla Siqueira, Manauara, falando sobre os assuntos +18 com um bom toque de humor.

