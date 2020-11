Artistas de clowns preparam apresentação de espetáculo on-line

A proposta do projeto está em difundir as artes para o público que, por conta da pandemia, continua em casa | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – Em fase de produção, neste mês as mídias sociais e plataformas digitais irão ser palco da apresentação teatral musical “Como fazer teatro em casa, com Tucupi e Tapioca”.Com o humor e irreverência de duas palhaças (clowns) que dão nome ao espetáculo, Tucupi e Tapioca.

O projeto, proposto por Aline Cassiano, foi contemplado pelo edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Manaus. O artista Francisco Mendes assina a direção geral do espetáculo, a dramaturgia e a trilha sonora, com músicas autorais e inéditas. As atrizes Aline Cassiano e Naymêe Sahdo dão vida às palhaças. A trilha sonora fica por conta de Cyndi Mendes, Sininho Mendes e Gabriel Bevilaqua, que assina, ainda, a direção musical. As artes, coreografias e adereços são de Kim Carvalho.

“Como fazer teatro em casa, com Tucupi e Tapioca” é um espetáculo teatral musical que será apresentado online e é inspirado e pensado para incentivar as crianças e familiares. Com o isolamento social e as alternativas de afazeres em casa se esgotando, a criatividade começa a fazer parte da rotina de muita gente.

Dessa forma, a obra será apresentada tanto nas redes sociais, quanto em outras plataformas digitais. Em cena, uma mistura musical e lúdica com várias modalidades artísticas: o teatro, a música, o artesanato, a literatura e a arte de contar histórias.

Tudo isso recheado de “gagues clownescas circenses”, ou seja, palhaçaria, pois os personagens principais dessa divertida aventura são Tucupi e Tapioca, duas palhaças, que decidem fazer uma live para ensinar crianças do mundo inteiro a confeccionar brinquedos e adereços a partir de material reciclável.

O diretor Francisco Mendes explica que o espetáculo já está em fase de produção e deverá ser apresentado ao público na segunda quinzena de dezembro. “Tucupi e Tapioca serão as anfitriãs. O formato do espetáculo proporcionará ao público um olhar lúdico para esses temas, explorando a linguagem teatral no processo midiático, desenvolvendo a linguagem clawnesca em um espetáculo musical e claro, garantido a diversão do público online”, comentou Francisco.

