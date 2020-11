Luan Santana e suposto affair postam fotos com travesseiros parecidos

Os rumores sobre um possível envolvimento entre os dois começaram na última semana | Foto: Divulgação

Brasil - O suposto affair entre Luan Santana e Franciny Ehlke voltou a ser alvo de discussão depois que fãs apontaram a semelhança entre a fronha de travesseiro que apareceu em um story da youtuber na noite da última quinta-feira (27). Segundo fãs, a roupa de cama já teria sido filmadas pelo cantor em uma postagem anterior.



Os rumores sobre um possível envolvimento entre os dois começaram na última semana, depois que eles postaram uma foto abraçados nos bastidores da última live do cantor, em prol do Pantanal.

A influenciadora, de 21 anos, acumula mais de 10 milhões de inscritos no Youtube e 12,3 milhões de seguidores no Instagram, fazendo sucesso no ramo da maquiagem, com uma linha própria de cílios postiços.

Desde que terminou o relacionamento de 10 anos com a ex-noiva, Jade Magalhães, Luan tem visto seu nome envolvido em diversos boatos sobre novos affairs.

O primeiro nome apontado foi o da cantora Giulia Be, sua parceira na música "Inesquecível". Após sofrer ataques na internet por ser o suposto pivô do fim do noivado de Luan, Giulia se pronunciou negando que os dois sejam mais que amigos e lamentando o machismo das críticas que sofreu.

Ela contou ainda que acabou terminando seu próprio namoro para poupar o ex, que não é do meio artístico, das polêmicas.

Leia mais:

Saiba quem é o novo affair de Luan Santana

Luan Santana realiza live direto do Pantanal neste domingo (22)