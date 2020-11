'Ha-mazan': Teatro digital conquista as telas nesse domingo (29)

Ha-mazan é a origem da palavra Amazonas, e remete a uma cultura matriarcal, onde sistemas econômico, político, afetivo, social e artístico, são regidos por outros pontos de vista | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto ''Ha-mazan - UmA TeatrA de Amazonas'' é organizado em formato de série, com 4 (quatro) episódios. Em cada episódio, uma etapa de seleção de atrizes, e muitas questões provocadas. Para acompanhar a série, que terá transmissões ao vivo, basta acessar o canal Processo Natimorto, no You Tube, e seguir o perfil do Processo Natimorto no Instagram. Os dias de transmissão são 29 de Novembro e 08 e 13 de Dezembro, às 21h (horário local).

Ha-mazan é a origem da palavra Amazonas, e remete a uma cultura matriarcal, onde sistemas econômico, político, afetivo, social e artístico, são regidos por outros pontos de vista, que não os que estamos acostumados. Um sistema de matriarcas em diferentes culturas pelo mundo, de ancestralidades múltiplas e diversas, onde o patriarcado não era predominante, como hoje, em grande parte do ocidente.

Para este experimento cênico-digital (jogos de cenas em ambiente virtual/digital), questões sobre patriarcado, machismo e violências estruturais compõem o jogo. Um jogo de perguntas e questionamentos, dentro de um processo de seleção de atrizes para uma montagem teatral. Parece teatro, parece ficção, parece comédia "tiktokesca", mas é também sobre como nos relacionamos uns com os outros e como vamos nos violentando sem perceber.

Esses assuntos estão presentes no Processo Natimorto desde seu início, em 2010. Agora, com a premissa de que estão selecionando atrizes para um espetáculo, o projeto deve cutucar algumas estruturas que são muito basilares na criação artística.

O projeto Ha-mazan - UmA TeatrA de Amazonas, foi contemplado pelo Edital Concurso Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, em edição Emergencial. Na coordenação do projeto tem o ator Dimas Mendonça, jogando ao lado das atrizes Jaqueline Bárbara, Karol Medeiros e Marilta Figueiredo. A produção é da Kelly Vanessa.

