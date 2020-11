Alunos do AM escrevem livro para retratar a pandemia

Por meio da arte e da escrita, crianças e adolescentes que estudam no Colégio Martha Falcão contaram as experiências e expectativas em meio à pandemia, período de isolamento e depois a retomada das atividades, no livro "Novos Talentos". Entre eles, está o aluno do 5° ano, Luis Eduardo Simões Silva, de 10 anos, que escreveu um poema otimista sobre esse período em formato de coração.

“A esperança caiu para o medo, a alegria virou a tristeza. Uma pandemia estragou nosso dia e agora o remédio é casa ou o prédio, por isso não vamos nos deixar cair, porque a esperança tem que levantar e a tristeza tem que se transformar na alegria, nosso dia a dia vai voltar é só esperar!”, diz o texto de Luis.

Luis é um dos 142 alunos da instituição que participam da 20ª edição do projeto Novos Talentos. “É muito legal ver os desenhos e ler os textos dos nossos amigos”, disse o jovem, que é fã de gibis e adora explorar a biblioteca da escola para conhecer novas histórias.

Quem também participa do Novos Talentos é Manuela de Alencastro Rothier, de 10 anos, que desenhou um coração partido e escreveu um relato do que sentiu durante o isolamento social: “Nessa quarentena senti muitas coisas, como medo, saudade, tristeza, alegria, queria que esse vírus acabasse logo. Fiquei muito tempo em casa sem ver ninguém, não aguentava mais e quando encontrei eles fiquei muito feliz”.

Manuela, que participa há três anos do projeto, acredita que esse foi um bom empurrão para ler cada vez mais. “O projeto nos incentiva a ler, desenhar e expressar nossas emoções”, disse a aluna do 5°ano, que adora livros de ação.

“O projeto Novos Talentos tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita, além de despertar nos alunos o senso crítico e o desejo de aprender de forma criativa e prazerosa, estimulando suas capacidades cognitivas e sociais”, disse a diretora das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), a professora Nelly Falcão.

O título do livro foi inspirado na música Novo Tempo, gravada nos anos 80 pelo cantor e compositor Ivan Lins. A canção tem voltado a fazer sucesso nesses tempos de Coronavírus para levar esperança em meio a tanta tristeza.

“O tema deste ano despertou nos jovens a necessidade de uma nova reflexão cotidiana sobre a vida e sobre o mundo. Os alunos foram desafiados a refletir sobre temas como pandemia, medo, solidão, empatia, esperança, superação, determinação, generosidade, resiliência, amor e família. Temas complexos, difíceis, mais ainda para corações e mentes tão jovens”, destacou a autora do prefácio deste ano, poetisa e escritora Rita Alencar.

Ela, que é filha do poeta Alencar e Silva, conta que sentiu uma grande alegria e uma enorme responsabilidade em prefaciar a edição do livro Novos Talentos, uma vez que leciona no Colégio Martha Falcão a disciplina de Língua Portuguesa.

Para evitar aglomerações, o livro Novos Talentos será lançado virtualmente neste sábado (28). O evento será transmitido exclusivamente a comunidade escolar através do site https://colegiomarthafalcao.com.br/arteecultura

*Com informações da assessoria