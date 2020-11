Juliana Bonde causa polêmica ao falar sobre acusações de estupro; veja

| Foto: Divulgação

A cantora Juliana Caetano, conhecida como Juliana Bonde por ser vocalista do Bonde do Forró, causou polêmica neste domingo (29) ao dar sua opinião sobre denúncias de estupro.

De biquíni, à beira da piscina, ela defendeu que mulheres oportunistas têm feito falsas acusações a fim de prejudicar homens e conseguir vantagens. A fala repercutiu mal nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, por meio dos stories, Juliana Bonde foi questionada por um seguidor sobre o caso de um senador que teria estuprado uma mulher.

A pergunta fazia referência à acusação contra Irajá Silvestre Filho (PSD), do Tocantins, feita por uma modelo de 22 anos, na última semana.

"Para falar a verdade, fiquei com dó dele. Hoje em dia as mulheres saem, se arrependem e aí falam que foram estupradas. Aí quando uma é estuprada de verdade, ninguém acredita. Esse é um tema que tem que ser falado, porque tem muita mulher oportunista", defendeu a vocalista do Bonde do Forró.

A declaração da cantora causou revolta na internet. Vários internautas criticaram o posicionamento de Juliana.

