O Natal chegou na Netflix! Confira as estreias de dezembro

Manaus – Em clima de Natal, a Netflix lança, durante todo o mês de dezembro, diversos lançamentos que são o ''presente'' para o público. Confira os destaques:

O Presente de Natal de Angela (1°)

Com o pai trabalhando na Austrália, Angela arma um plano para reunir toda a família na noite de Natal.

Tudo Bem no Natal que Vem (3)

Jorge sofre um acidente na véspera do Natal e acorda um ano depois, sem lembranças do que ocorreu nesse período de tempo.

Um Brinde ao Natal (14)

Com o estilo de vida despreocupado em jogo, um jovem rico se apresenta como um ajudante de rancho para conseguir que um agricultor venda as terras da família antes do Natal.

Namorado de Natal (18)

Aos trinta anos de idade, Johanne está exausta dos comentários constantes sobre a vida de solteira. Na tentativa de impressionar os pais, ela tem exatamente vinte e quatro dias para encontrar um namorado e levá-lo à celebração de Natal.

Confira a lista completa com as estreias de dezembro na Netflix:

Séries

Filmes que Marcam Época: Natal (1°)

Big Mouth (4)

Selena (4)

Detention (5)

Professor Iglesias - 3º temporada (8)

Alice In Borderland (10)

A Desordem que Ficou (11)

O Preço da Perfeição (14)

Namorado de Natal - 2º temporada (18)

Bridgerton (25)

DC’s Legends of Tomorrow - 5º temporada (29)

O Mundo Sombrio de Sabrina - 4º temporada (31)

Vikings - 6º temporada parte 2 (31)

Filmes

Divergente (1°)

A Série Divergente: Insurgente (1°)

A Série Divergente: Convergente Parte 1 (1°)

Caçadores de Emoção: Além do Limite (1°)

Lágrimas do Sol (1°)

No Limite do Amanhã (1°)

O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro (1°)

O Juiz (1°)

Risco Duplo (1°)

S.W.A.T: Comando especial Detroit (1°)

Destemida (2)

Break: O Poder da Dança (3)

Tudo Bem no Natal que Vem (3)

As 9 Vidas de Leyla (4)

Mank (4)

A Esperança é a Última que Morre (6)

Confia Em Mim (6)

Divã (6)

Isolados (6)

O Menino no Espelho (6)

O Último Virgem (6)

Pequeno Dicionário Amoroso (6)

Turbulência (6)

Tatuagem (7)

The Claus Family (7)

A Incrível História da Ilha das Rosas (9)

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (9)

El Cazador (10)

A Festa de Formatura (11)

Canvas (11)

Sicario: Terra de Ninguém (11)

Um Brinde ao Natal (14)

Liga da Justiça (15)

Duas Por Uma (16)

O Espetacular Homem-Aranha (16)

A Voz Suprema do Blues (18)

O Céu da Meia-noite (23)

Shows, reality-shows, stand-ups e especiais

Se Liga na Real - 2º temporada (1°)

The Rap Game - 2º temporada (1°)

A Maldição de Oak Island - 2º temporada (1°)

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic (2)

Documentários

60 Dias Infiltrados na Prisão - 2º temporada (1°)

Alienígenas do Passado (1°)

Casos Arquivados - Clássicos (1°)

O Universo - 2º temporada (1°)

Segredos de Estado (1°)

A Vida em Outros Planetas (2)

Quarto 2806: A Acusação (7)

Emicida – Amarelo - É Tudo Pra Ontem (8)

André & a oliveira (8)

Cirurgiões Inovadores (9)

Vozes que Inspiram (11)

Por Trás Daquele Som - 2º temporada (15)

Annita: Made In Honório - 2º temporada (16)

Desenhos, animes e programação infantil

Crianças e Gatos (1°)

O Presente de Natal de Angela (1°)

A Estrela de Belém (1°)

Chico Bon Bon - A Maior Festa do Ano (3)

Tom e Jerry: O Filme (3)

Capitão Cueca: Feliz Meganatal (4)

Mighty Express: Natal a Todo Vapor (5)

Spirit - Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente (8)

Super Monstros: Ajudando o Papai Noel (8)

Ana e Bruno (9)

Ashley Garcia: A de Amor: Natal (9)

O Natal do Zé Coleta (11)

3 Palavrinhas – Volume 2 (15)

Marvel Anime: X-Men (16)

Marvel Anime: Wolverine (16)

Go Go! Cory Carson - 3º temporada (26)

Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto - 3º temporada (26)

Transformers: War For Cybertron Trilogy - Capítulo 2 (30)

