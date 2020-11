Espetáculo 'Contato, até onde você sente?' estreia em dezembro

| Foto: Divulgação

Manaus - No dia 13 de dezembro, a partir das 19h30 (horário local), estreia o espetáculo de dança "Contato, até onde você sente?" no Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio no Distrito Industrial de Manaus.

A apresentação é realizada pela companhia GandhiCats Projects, premiada como “Melhor Grupo” no Festival de Dança de Joinville em 2019, considerado o maior festival de dança do Mundo.

Com mais de 100 pessoas envolvidas na produção, o espetáculo é dirigido por Gandhi Tabosa e coreografado por ele, Lêlê e Victor Venâncio. Gandhi, que também é diretor da companhia, conta que “Contato, até onde você sente?" surgiu através de seus incômodos e inquietações artísticas vividas durante o isolamento social.

Segundo ele, a apresentação promete levar reflexões sobre os sentimentos vividos durante este período, além de abordar o passado, presente e o futuro da sociedade.

“O espetáculo traz uma narrativa do presente, mas também fala sobre o que éramos antes, o que seremos depois e como tivemos que nos adaptar pro agora. É algo com muita verdade e tenho certeza que o público vai se identificar bastante”, disse Gandhi.

A apresentação marca o retorno do grupo aos palcos, mas a produção do projeto afirma que seguirá os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como, por exemplo, o distanciamento entre as cadeiras no Studio 5, além de relembrar a importância e a obrigatoriedade do uso de máscara no local.

Os ingressos para “Contato, até onde você sente?" estão à venda na escola Gandhicats, das 18h às 21h30, na Av. Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. É possível também adquirir os ingressos nas lojas Sonho dos Pés no Amazonas e Manauara Shopping.

GandhiCats Projects

O GandhiCats Projects é uma escola e companhia de dança de Gandhi Tabosa, coreógrafo e produtor cultural. O grupo participa de diversos festivais e é destaque na cena local e nacional há mais de 7 anos, além de acumular prêmios e títulos como o de 1º lugar no Festival Internacional de Hip Hop (FiH2), ocorrido anualmente em Curitiba com grupos do Brasil e da América Latina, e 1º lugar e vencedores da categoria “Melhor Grupo” no Festival de Dança de Joinville em 2019.

Serviço

Dia 13/12, às 19h30, no Studio 5.

Ingressos à venda na escola Gandhicats (das 18hrs às 21h30) e nas lojas Sonho dos Pés do Amazonas e Manauara Shopping

Mais informações no WhatsApp do Gandhicats (92) 98200-5678

Ficha técnica

Direção: Gandhi Tabosa

Coreografia – Gandhi Tabosa, Lêlê e Victor Venâncio

Figurino – Gandhi Tabosa

Trilha Sonora – Bourong, Thiago Buquim e Gandhi Tabosa

Cenografia – Gandhi Tabosa

