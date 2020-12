Uendel Pinheiro se apresenta no Teatro Amazonas pela primeira vez

Uendel Pinheiro se mostrou empolgado com show no Teatro Amazonas | Foto: Tacio Melo/Secom

Manaus – Pela primeira vez na carreira de Uendel Pinheiro, o cantor sobe no palco do majestoso Teatro Amazonas, nesta quarta-feira (2). Com um show aberto ao público às 19h (horário local), e às 21h para convidados, os ingressos foram esgotados na segunda-feira (30).

"É um marco e um desejo na trajetória de qualquer artista amazonense. A honra de poder ocupar esse espaço, que carrega um significado muito importante para nossa cultura, é indescritível. Tenho certeza que será um espetáculo muito bonito’’, comemorou Uendel Pinheiro.

O público que não conseguiu adquirir ingresso para o espetáculo presencial, também pode assistir à live do show através da TV Encontro das Águas e pela internet, por meio do Facebook e Youtube do Governo do Estado do Amazonas, e pelos canais oficiais do artista.

Uendel Pinheiro promete muitas surpresas para o momento especial, que será marcado por uma mistura de samba com toada, músicas natalinas e os sucessos do cantor.

Show promete muitas surpresas | Foto: Tacio Melo/Secom

"A expectativa é muito prazerosa, o Teatro Amazonas é um lugar icônico. Já tivemos muitas conquistas nesses cinco anos de carreira, mas essa experiência vai ser muito significativa, então vamos trabalhar ao máximo para entregar o espetáculo mais lindo possível’’, comentou o cantor.

Seguindo o protocolo de segurança do Teatro Amazonas, o evento terá somente 50% da capacidade máxima. Também não será permitido o acesso de crianças até 12 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes e demais pessoas do grupo de risco.

Outras medidas adotadas para a realização do espetáculo são o uso obrigatório de máscara e aferição de temperatura na entrada. Para evitar aglomerações, serão abertas três portas, e o público deve se acomodar nas poltronas marcadas com uma hora de antecedência ao início do show.

"Vamos seguir todo esse protocolo que é necessário nesse momento, seria muito legal ver a casa lotada, o pessoal se divertindo, pois, o samba é isso, união, mas precisamos respeitar o momento e pensar com consciência’’, afirmou.

Evento será realizado seguindo todo protocolo de segurança | Foto: Tacio Melo/Secom

Natal Solidário

O show de Uendel Pinheiro no Teatro Amazonas é promovido pelo "Natal Solidário’’, iniciativa do Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A convite da primeira dama, Taiana Lima, o músico dedica o valor arrecadado com o show à compra de enxovais para recém-nascidos nas maternidades públicas do Amazonas.

"Todo esse recurso vai ser destinado para os kits de enxoval, que serão doados para mães de baixa renda durante a semana do Natal. É uma ação muito importante que fico feliz em fazer parte’’, revelou Uendel Pinheiro.

A campanha conta com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. Os interessados podem fazer as doações até o dia 15 de dezembro, nos pontos de coleta, nas sedes de órgãos do Governo.

O Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital, também receberá doações, por meio de sistema drive-thru, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contaminação por Covid-19. As entregas poderão ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

