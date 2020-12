Gusttavo Lima manda indireta após Andressa apagar fotos do Instagram

| Foto: Divulgação

Após ser esnobado por Andressa Suita e ser excluído de todas as fotos ao lado da ex-esposa, Gusttavo Lima, que fez as pazes com a Globo após dura briga, postou uma frase em seu Instagram e os fãs logo apontaram como uma indireta para a atitude de Suita.

Em seu Stories, Gusttavo Lima fez um desabafo e postou uma frase falando de Deus e corações partidos: “Deus é aquele que restitui sonhos, restaura sorrisos, cura corações partidos, e te ama incondicionalmente”, escreveu no escrito no post.

A influenciadora, que ostenta 14 milhões de seguidores na rede social, só deixou as fotos que apareciam juntos ao lado dos filhos.

Leia mais:

Andressa Suita no BBB 21? Modelo é a aposta de Boninho

Gusttavo Lima mostra tatuagem em homenagem à Andressa Suita