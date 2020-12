Mãe deixa sobrinha com tio e os dois viralizam na internet dançando

| Foto: Divulgação

Nicoly, de apenas 4 anos, viralizou nas redes sociais, por conta de um vídeo publicado no Facebook. As imagens mostram a menina dançando e já foram vistas quase um milhão de vezes e contam também com mais de 15 mil compartilhamentos.

Nayara Venturyne, mãe de Nicoly, precisou sair e deixou a filha com o “tio” Jhonny Zurck, o parceiro de dança. Ao voltar pra casa, o amigo disse que ela podia conferir as câmeras da casa e se divertir. No circuito, havia um vídeo de Nicoly dando um show de dança com Jhonny! Isso rendeu muitas gargalhadas e elogios nas redes sociais.

Ao BHAZ, a mãe da menina disse que por vê-la sempre dançando, a filha pegou gosto pela atividade. “Ele veio me contar que deu um show com a Nicoly e que os dois passaram a manhã inteira dançando. Eu fiquei feliz, já que sou dançarina e acredito que quem dança é mais feliz”, explica Nayara.

No entanto, a dança não é a única paixão da garota. “Ela é muito inteligente e gosta bastante de brincar. Gosta de brincar principalmente de médica, já que também me vê mexendo com coisas de radiologia”, disse.

Nayara conta que Nicoly está toda feliz porque está ‘bombando na internet’. “A Nicoly ficou bastante empolgada com a situação e eu muito feliz, já que também gravo vídeos para a internet. A sensação é a mesma de quando o meu primeiro vídeo viralizou, é emocionante ver que as pessoas gostaram”, diz a mãe.

Confira o vídeo:

