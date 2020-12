Ouça áudio: marido de Ivy Moraes oferece sexo como pagamento de dívida

| Foto: Divulgação

O casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes voltou para os holofotes , nesta terça-feira (1º), após a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, divulgar um novo áudio que seria de Rogério oferecendo sexo em forma de pagamento de uma dívida com uma ex-affair. O romance do goiano a mulher não seria a mesma do escândalo de traição que veio à tona recentemente.

De acordo com Fábia Oliveira, esse envolvimento do empresário teria acontecido durante os oito meses em que ele e a modelo ficaram separados. A gravação seria do dia 30 de abril, pouco depois de Ivy ter deixado o ‘BBB20’ e viajado com o então ex-namorado até Goiânia, onde eles já estudavam a possibilidade de uma reconciliação.

No áudio, Rogério Fernandes supostamente tentou convencer a ex-affair a aceitar sexo como forma de pagamento de uma dívida, que era aproximadamente de R$ 16 mil. “Eu posso te pagar tudo que eu te devo sentando a p*** na sua b*****, fazendo você gozar bem gostoso”, iniciou.

“O que você acha da proposta? É tentadora”, disse ele, que, de acordo com a jornalista, não teve sucesso com o trato.

Ivy falou sobre o assunto

Logo depois da bomba, Ivy apareceu em seu Instagram comentando que, apesar da situação, seu casamento marcado para o dia 11 de dezembro, em Cancún, México, segue firme e forte.

“Sim, nós passamos por uma crise absurda há mais ou menos um mês, separamos, ficamos uns dias sem nos falar. Foi por pouquíssimo tempo, mas a gente teve essa crise. Íamos desmarcar o casamento de Cancun assim que eu voltasse da minha viagem a trabalho. Porém, assim que voltei da viagem, a gente sentou, conversou, como um casal normal, e decidiu continuar, reatar nosso relacionamento”, desabafou.

