Fernandinho e Gabriela Rocha lideram ranking gospel em 2020, diz R7

Os cantores gospel Fernandinho e Gabriela Rocha lideram o ranking dos artistas mais ouvidos no Brasil. O levantamento foi realizado pela plataforma de streaming Spotify.

Com 14 discos ao longo da carreira, Fernandinho acumula pouco mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais, também aparece em 9º no ranking de álbuns, com Uma Nova História (Ao Vivo), de 2009.

De acordo com o Spotify, nos últimos meses, foi observado "uma mudança no comportamento de seus usuários, registrando um crescimento considerável nas buscas pelo gênero gospel".

O levantamento é uma constatação das transformações pelas quais o mercado vem passando desde a virada do século, com a inclusão de estilos, instrumentos musicais e, também, referências que vão além de cerimônias religiosas.

Girassol

Girassol, parceria entre Priscilla Alcantara e o youtuber Whindersson Nunes, ocupa o topo entre as músicas mais ouvidas em 2020. A canção foi escrita pelo humorista em homenagem ao amigo Gabriel Diniz, morto em um acidente aéreo em 2019. À época, o músico vivia o auge da carreira.

Confira os rankings na íntegra

Artistas mais ouvidos no Brasil

1º - Fernandinho;

2º - Gabriela Rocha;

3º - Kemuel;

4º - Priscilla Alcantara;

5º - Aline Barros;

6º - Isadora Pompeo;

7 º - Isaias Saad;

8º - Bruna Karla;

9º - Casa Worship;

10º - Gabriel Guedes de Almeida.

Músicas mais ouvidas no Brasil

1º - Girassol - Priscilla Alcantara, Whindersson Nunes

2º - A Casa É Sua - Casa Worship

3º - Lugar Secreto - Gabriela Rocha

4º - Aquieta Minh'alma - Ministério Zoe

5º - Não Pare - Midian Lima

6º - Ousado Amor - Isaias Saad

7º - Ninguém Explica Deus (feat. Gabriela Rocha) - Ao Vivo - Preto no Branco, Gabriela Rocha

8º - É Tudo Sobre Você - Ao Vivo - Morada

9º - De Dentro Pra Fora - Julia Vitória

10º - Raridade - Anderson Freire

Álbuns mais ouvidos no Brasil

1º - Céu - Gabriela Rocha

2º - Pra Te Contar os Meus Segredos - Isadora Pompeo

3º - Preto no Branco (Ao Vivo) - Preto no Branco

4º - Ele É - Morada

5º - Raridade - Anderson Freire

6º - Isaias Saad - Isaías Saad

7º - Eu Me Atrevi a Te Chamar de Abba - Ministério Zoe

8º - Milagre - Midian Lima

9º - Uma Nova História (Ao Vivo) - Fernandinho

10º - Galileu - Fernandinho

*Com informações do R7

