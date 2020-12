‘Corpos Plurais’ abre portas para a diversidade na dança

Edu O | Foto: Brisa Andrade

Manaus - Uma iniciativa da pesquisadora, educadora e artista independente Francis Baiardi, ‘’Corpos Plurais: Formação e Informação em Dança’’ promove atividades on-line e gratuitas sobre a diversidade na arte corporal a partir desta quarta-feira (2). As apresentações e palestras serão transmitidas pelo canal no Youtube do Contem Produção Cultural, e as inscrições para as oficinas devem ser feitas através do linktr.ee/ContemProducao.

Com convidados importantes no universo da dança nacional, como Moira Braga (RJ), Luiz de Abreu (SP) e Edu O (BA), além da amazonense Francis Baiardi, o projeto oferece uma reflexão sobre

‘’Manaus precisa de ações que ajudem nas formações dos profissionais da dança, no que se refere à dança plural. Os corpos não normativos e corpos que apresentam diferentes vozes precisam ser protagonizados’’, explicou Baiardi.

Luiz de Abreu | Foto: Gil Grossi

A participação de renomados profissionais de dança e do corpo docente de grandes festivais do Brasil contesta o modelo social do corpo realizador da arte. A programação completa de ‘’Corpos Plurais: Formação e Informação em Dança’’ terá tradução em libras e audiodescrição, oferecendo para todos, a oportunidade de participar plenamente dos eventos.

O projeto é realizado com apoio do Concurso-Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, na categoria dança, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

Programação

Temas relevantes no cenário cultural da atualidade serão abordados pelos participantes de ‘’Corpos Plurais’’ entre 2 e 16 de dezembro, no horário de Manaus.

Moira Braga | Foto: Divulgação

Moira Braga, atriz e bailarina carioca, carrega uma ampla experiência na educação e na acessibilidade. Artista cega, ela é uma voz atuante em pautas sobre arte e inclusão, sobre o que ela também comenta na programação do projeto amazonense.

‘’Na performance, que é uma pergunta, uma provocação, e um convite, a reflexão aborda o sentido da visão, convidando você, o espectador, a vivenciar uma experiência estética menos comprometida com a visualidade’’, afirmou Moira Braga.

Luiz de Abreu, pesquisador a respeito do corpo negro, é um dos maiores criadores do Brasil, e empresta os saberes e vivências na dança contemporânea em oficinas com cunho social.

Edu O, nome destaque na arte contemporânea, desafia os padrões ‘’bípedes’’, como ele pontua, ao comandar narrativas sobre a deficiência na dança.

Em uma visão que protagoniza os Corpos Plurais, a artista amazonense Francis Baiardi compartilha a visão sobre os diversos perfis que atuam na dança.

Francis Baiardi | Foto: Divulgação

Programação de Moira Braga

2, 3 e 4/12, 9h – Oficina – Percepção de um corpo sensível para a prática do movimento

7/12, 19h – Apresentação artística – O Que Você Vê?

Programação de Francis Baiardi

7, 8 e 9/12, 9h – Oficina – Corpo Criador e Provocador na Dança

Programação de Luiz de Abreu

10, 11 e 12/12, 9h, - Oficina - Abordagens Antirracistas na Dança.

10, 11 e 12/12, 16h – Palestra - Modo como a política, a cultura e a sociedade percebem a identidade do Brasil

Programação de Edu O

14, 15 e 16/12, 9h – Oficina – Dança e Deficiência: experiências além da bipedia compulsória

14/12, 18h, - Apresentação artística - Ah, se eu fosse Marilyn!

15/12, 16h – Palestra - Formação e protagonismo de artistas com deficiência na dança

Ficha técnica

Direção geral: Francis Baiardi

Produção: Rosana Brito Baré

Intérpretes de libras: Larissa Dantas e Marcos André

Social media: Inês Corsino

Designer: Emerson Silva

Assessoria de imprensa: Ana Gadelha

