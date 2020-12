Live do Amor protagoniza show romântico com violino, cravo e violão

Bárbara Soares ao violino, Átila de Paula ao cravo e Dudu Brasil para voz e violão | Foto: Divulgação

Um violino, um cravo, voz e violão. Instrumentos perfeitos para um show romântico. Tudo isso aliado a um repertório de clássicos fazem parte da ‘Live do Amor’ que acontece dia 15 de dezembro, no Teatro Manauara. Os artistas Bárbara Soares ao violino, Átila de Paula ao cravo e Dudu Brasil para voz e violão são protagonistas do show transmitido ao vivo via YouTube e Facebook.

“‘Como no Tempo dos Rádios’ as pessoas poderão pedir músicas para seus amados, poderão pedir que recitamos poemas. As pessoas deverão vir ao “auditório” (Teatro Manauara) para dedicar uma canção, dentro no nosso repertório, e poemas aos seus amados ou poderão pedir pelo site www.barbarasoares.art.br. As melhores histórias de amor serão selecionadas”, explica Bárbara Soares, a violinista e idealizadora do projeto.

A artista idealizou o projeto inspirada na época dos grandes programas de rádio com auditório no Brasil, onde o ouvinte pedia e a banda tocava ao vivo no rádio. "Nosso intuito é oferecer à população produtos culturais de qualidade, fomentar de forma moderna a interação da população com o músico instrumentista erudito”, afirma Soares.

Casais, filhos, pais e mães poderão dedicar uma música aos seus amados. Entre os clássicos no cardápio musical que podem ser escolhidos estão: Corcovado, Como é grande o meu amor por você, É o amor, Carinhoso, Azul da Cor do Mar e a regional 'O amor está no ar'.

“Quando se traz emoção à arte, esta faz muito mais sentido. Violino e Cravo serão os instrumentos nada convencionais que irão protagonizar esta LIVE romântica, e o nosso convidado Dudu Brasil tem aquela voz jovem com sabor de antigamente”, conclui Bárbara Soares.

A Live do Amor é produzida com apoio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura e Prefeitura de Manaus, ManausCult, através da Lei Aldir Blanc e Edital Conexões Culturais 2020. O projeto conta também com o apoio do Teatro Manauara.

O evento tem entrada gratuita para no máximo 300 pessoas. Está marcado para o dia 15 de dezembro, às 21h no Teatro Manauara. Classificação Livre. Transmissão ao vivo: www.barbarasoares.art.br ou www.facebook.com/bbcsoares.

