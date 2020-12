Teatro Manauara realiza festival gratuito de Stand Up

Os humoristas que já fazem sucesso com o público são os amazonenses Roger Siqueira, Marcos Paiva, Júnior Santos e Daniel Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Para somar ao calendário cultural do mês de dezembro, acontecerá em Manaus o primeiro Festival Manauara de Stand Up. O evento gratuito acontecerá no dia 4 de dezembro, a partir das 21h (horário local), no Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, bairro Adrianópolis. O evento também contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais do Teatro do Teatro Manauara.

Os humoristas que já fazem sucesso com o público são os amazonenses Roger Siqueira, Marcos Paiva, Júnior Santos e Daniel Dias. O projeto foi contemplado pela lei Aldir Blanc e os interessados podem retirar seus ingressos de forma gratuita no site ingressodigital.com. Para divertir a todos, o festival terá intérpretes de libras.

Apesar da entrada gratuita, quem desejar poderá doar 1kg de alimento não perecível, que serão encaminhados para instituições de caridade na capital.

Para a coordenadora do projeto, Carolina Bim, nos últimos anos há um crescimento notório do Stand Up na cena local. “Nós temos acompanhado o crescimento do Stand Up na cidade. Hoje, Manaus já possui um bar exclusivamente de comédia, o que exemplifica bem isso. Os humoristas amazonenses estão conquistando o seu espaço e ganhando o respeito do público com shows cada vez melhores”, explicou.

Carolina afirmou ainda que o talento dos comediantes locais precisa ser apreciado e além de tudo, incentivado. “Nós temos artistas maravilhosos que precisam do incentivo de espaços culturais e do público. Nós estamos aqui lutando por isso. O Festival vem pra celebrar essa cena, sofremos bastante ao longo do ano e estamos com muitas saudades de fazer o público rir”, finalizou.

Para mais informações, o público pode procurar as redes sociais do Teatro Manauara no Instagram e Facebook ou através do telefone 3342-8032.

