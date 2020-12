Oficina de escrita de contos abre inscrições gratuitas em Manaus

| Foto: Divulgação

Após identificarem a escassez de cursos voltados à escrita literária em Manaus, os escritores amazonenses Daniel Amorim e Susy Freitas idealizaram a oficina "Introdução à Escrita Criativa: Contos". Marcada para o próximo dia 12, o curso será realizado em formato online e está com as inscrições abertas.

Durante o curso, os participantes conhecerão a estrutura básica do conto, os principais expoentes da escrita do gênero e realizarão alguns exercícios práticos. A ideia é potencializar o aprimoramento das habilidades na escrita de narrativas curtas e, quem sabe, trazer à tona novos nomes na literatura amazonense.

“Essa é uma oportunidade para as pessoas que já escrevem ou pretendem começar a escrever contos de conhecer melhor a teoria, o que caracteriza um conto e o que o diferencia de outros gêneros literários”, afirmou Daniel Amorim.

Segundo Susy Freitas, a oficina de curta duração é um aperitivo do que será desenvolvido mais para frente. Os escritores lançarão, no primeiro semestre de 2021, um curso de escrita criativa de maior duração, contemplado pelo Conexões Culturais em 2019. “Pretendemos que a oficina seja uma prévia para potenciais participantes do curso de maior duração”, ressaltou.

Inscrições

Voltado para maiores de 18 anos, a oficina "Introdução à Escrita Criativa: Contos" contará com participação de até 20 pessoas. As inscrições estão abertas até o dia 8 de dezembro pelo endereço: tiny.cc/escrita_criativa. Como forma de obedecer às recomendações de distanciamento social, ela será realizada de forma online, a partir da plataforma Zoom. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

A oficina “Introdução à Escrita Criativa: Contos”, de curta duração, foi contemplada foi contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, lançado pela Prefeitura de Manaus.

Perfil dos escritores

Daniel Amorim é jornalista e escritor. Com passagem por oficinas de escrita criativa de Vanesa Ferrari e Ronaldo Bressane, ganhou o Prêmio Literário Cidade de Manaus, do Conselho Municipal de Cultura (Concultura, 2018), na categoria conto, com os originais do livro “Zona de Sombra”, publicado em 2020 pela Editora Penalux. É editor da Revista Torquato, publicação literária manauara que, desde 2019, apresenta textos em prosa e poesia de autores de todo o Brasil.

Susy Freitas é autora dos livros “Véu sem Voz” (Bartlebee, 2015), “Alerta, Selvagem” (Patuá, 2019; vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus do Concultura de 2018 na categoria poesia) e “Carrego meus furos comigo” (Urutau, 2020, no prelo). Participa do Submarino, laboratório de escrita de contos do escritor Ronaldo Bressane. É editora da Revista Torquato.

