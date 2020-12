Confira os casais famosos que abalaram com notícia de separação

| Foto: Divulgação

O ano de 2020 foi marcado por separações que abalaram os fãs, como foi o caso de Gusttavo Lima e Andressa Suíta. Na internet, a modelo admitiu choque com a decisão do sertanejo de por um ponto final no casamento de cinco anos.

"Eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo(...) o que me restou foi aceitar", relatou ela.

Duramente criticado na web após exposição, Gusttavo Lima se defendeu: "O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa". Os dois são pais de Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Mariana Rios

A notícia mais recente de término foi revelada por Mariana Rios. Após dois anos noiva de Lucas Kalil, a cantora noticiou o rompimento: "Temos um carinho muito grande um pelo outro. Optamos nesse momento por seguir caminhos diferentes, mas a amizade e o respeito continuam". Em julho, o ex-casal sofreu com um aborto espontâneo. A famosa estava à espera de seu primeiro filho e lamentou nas redes sociais. "Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem", declarou.

Luana Santana e Jade Magalhães

Jade Magalhães surpreendeu ao confirmar o fim da história de 12 anos com Luan Santana. "Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer!", decretou. Morando com o sertanejo na quarentena, a estilista está em busca de apartamentos por São Paulo.

Whindersson Nunes e Luísa

Em maio, Whindersson Nunes e Luísa Sonza abalaram fãs e outros famosos ao colocarem ponto final na história de quatro anos, sendo dois deles como casados. A cerimônia luxuosa foi avaliada em mais de 1 milhão em fevereiro de 2018.

"Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só", disseram.

Namoros relâmpagos de 2020

2020 também foi marcado por relacionamentos curtos. A funkeira Perlla rompeu com Diogo Bottino após três meses de namoro e troca de alianças. Hariany Almeida e DJ Netto, assumidos desde julho, confirmaram o término em outubro com troca de elogios nas redes sociais. "Estamos encerrando esse ciclo mas pode ter certeza que sempre lembrarei com carinho tudo de bom que vivemos, o carinho, admiração e respeito que eu tenho por ti nunca vai passar. Que você seja muito feliz, sempre estarei torcendo aqui por você! Agora não mais como namorada, e sim como amiga", disse a ex-BBB.

Em novembro foi noticiada também a separação de Paolla Oliveira com o coach Douglas Maluff, enquanto Demi Lovato rompeu acusou Max Ehrich de se aproveitar de sua fama para se promover na carreira de ator dois meses após noivado.

