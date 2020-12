Espetáculo 'Fina' terá nova temporada no Teatro da Instalação

| Foto: Divulgação

Sucesso durante a primeira edição da Semana Altamente Recomendável à Infância, em 2019, o espetáculo “Fina” ganhará uma temporada de reestreia entre os dias 11 e 14 de dezembro, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro). A peça infantil, com texto de Karen Acioly e direção de Tércio Silva, foi totalmente reformulada para se adaptar aos tempos de pandemia.

O projeto da Um Teatro Produções, que também conta com a realização de oficinas e mesa redonda sobre o processo de criação, tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc.

“Vamos fazer essa reestreia em um novo formato, pensando muito na experiência da pandemia e de que forma isso poderia influenciar dentro de cena. Agora o espetáculo é um solo e a trilha sonora não será mais executada com banda ao vivo. O acesso do público também será limitado, seguindo todos os protocolos necessários”, explica Tércio Silva.

“Fina” narra a história de Josefina, interpretada pela atriz Thaís Vasconcelos, uma menina solitária e criativa que, com a ajuda de um amigo imaginário, mostra que se aceitar é o melhor caminho para fazer amigos verdadeiros e cultivar amores sinceros.

“O espetáculo acompanha alguns momentos dessa tímida garota, que está se conhecendo e se aceitando da maneira que é, sem receio de experimentar algumas traquinagens da vida ou de deixar o medo lhe assustar demais. Muitas crianças vão se reconhecer e se identificar um pouco com a personagem”, afirma o diretor.

As músicas inéditas foram compostas por Thaís Vasconcelos (AM) e Jeferson Mariano (AM). A preparação de elenco foi feita por Gilberto Gawronski (RJ) e os figurinos por Márcio Vinicius (SP).

Formação

Também realizadas no Teatro da Instalação, as atividades formativas do projeto contarão com a oficina “A preparação do ator”, que será ministrada por Gilberto Gawronski, no dia 12 de dezembro, a partir das 9h. No dia 13, é a vez da oficina “A música e a cena”, com Jeferson Mariano, no mesmo horário.

No dia 14, o diretor Tércio Silva ministra a oficina “Construindo o figurino”, a partir das 9h. A partir das 14h, acontece a mesa redonda “Diálogos para uma montagem cênica”, sobre o processo de criação do espetáculo.

As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/2KZyy6O

SEXTA – 11/12

10h e 16h – Reestreia “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

SÁBADO – 12/12

9h-12h – Oficina “A preparação do ator”, com Gilberto Gawronski (RJ)

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

DOMINGO – 13/12

9h-12h – Oficina “A música e a cena”, com Jeferson Mariano

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

SEGUNDA – 14/12

9h-11h – Oficina “Construindo o figurino”, com Tércio Silva

14h – Mesa redonda “Diálogos para uma montagem cênica”

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

