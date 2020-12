Oficinas promovem imersão no mundo do teatro neste sábado (5)

As atividades são abertas ao público, com vagas limitadas e para participar, não é necessário fazer inscrição prévia. | Foto: Divulgação

Manaus - Duas oficinas serão realizadas, neste sábado (5), de forma gratuita, na comunidade Coração de Mãe, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, a partir das 14h. As atividades são abertas ao público, com vagas limitadas e para participar, não é necessário fazer inscrição prévia.

A oficina de “Contação de Histórias”, além de incentivar a leitura, vai ensinar técnicas de como contar e interpretar histórias e ajudar a desenvolver a imaginação dos participantes. “Formas Animadas” será realizada logo em seguida e vai ensinar como usar materiais do cotidiano para dar vida a personagens através da manipulação.

Para Aline Vasconcelos, atriz e facilitadora das oficinas, essas atividades ajudam a enriquecer o conhecimento teatral nos espaços públicos. “É uma experiência única poder contribuir com técnicas artísticas e compartilhar um pouco da vivência do teatro para crianças e adolescentes que residem na comunidade”.

Após o fim das atividades, a CIA Espatódea Trupe irá apresentar o espetáculo “Upiara e a Lenda da Água Doce”, que conta a história da menina Upiara, que certo dia ganha de presente da mãe um livro que conta sobre o surgimento do rio Amazonas. Encantada com o que lê, a garotinha e seus amigos embarcam no fantástico universo da leitura e conhecem personagens lendários dos contos e lendas da floresta, onde vivem aventuras que adoram contar.

O projeto foi contemplado no Edital emergencial da Lei Aldir Blanc, Conexões Culturais de Teatro, promovido pela Manauscult. Para outras informações, 92 98441-2183 (Rayssa Coutinho).

