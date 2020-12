Grupo Garagem comemora cinco anos de formação com grande programação

Três oficinas on-line, um curta-metragem e outros dois espetáculos presenciais e virtuais compõem a programação | Foto: Divulgação

Manaus - O grupo de teatro Garagem completa em 2020 cinco anos de formação, e para comemorar os feitos, a trupe planejou uma programação gratuita para este mês de dezembro intitulada “Garagem 5 Anos” que inicia no próximo sábado (5) com a apresentação da peça “Jogo do Bicho”, às 19h30, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro de Manaus.

Três oficinas on-line, um curta-metragem e outros dois espetáculos presenciais e virtuais compõem a programação. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), uma ação da Lei Aldir Blanc, que prevê medidas de apoio financeiro ao setor cultural atingido pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo o produtor executivo Gleidstone Melo, a realização do projeto se ajusta ao período pandêmico após meses de inatividade.

“Agora, com os editais da Lei Aldir Blanc, vimos a possibilidade de fazer essas reapresentações e sempre tivemos o desejo de gravar os espetáculos para disponibilizá-los on-line. Foi uma possibilidade que a gente encontrou ainda mais nesse tempo em que estamos vivendo, que por mais que tenham os espetáculos ao vivo nem todo mundo vai poder assistir presencialmente”, disse sobre a produção.

Ações Formativas

Nestes cinco anos, o Grupo Garagem movimentou a cena teatral manauara com a produção de sete espetáculos, uma revista eletrônica, uma série documental, um curta-metragem e outras ações culturais.

Na programação de dezembro as peças “Quando Encontramos Sonhos Perdidos nas Roupas que Costuramos”, “Ainda Bem que Não Tivemos Filhos” e “Jogo do Bicho” serão apresentadas presencialmente, respeitando as orientações sanitárias da OMS, com retirada de ingresso no site www.grupogaragem.com e presencialmente no dia, e gravadas para serem disponibilizadas no canal do YouTube do grupo juntamente com o curta “Senti Um Vazio”.

E para completar a programação serão ministradas virtualmente as oficinas “Do Texto à Cena: Curso de Dramaturgia para o Texto”, com Pricilla Conserva, “Primeiro Passo Cenográfico”, com Frank Kitzinger e “Produção Teatral: Criando um Projeto do Início”, com Gleidstone Melo, que ocorrerão pelo site do grupo.

Confira a programação:

05/12 – Espetáculo “Jogo do Bicho”, às 19h30, no Teatro da Instalação (Rua Frei José

dos Inocentes, s/n – Centro). Limite de 30 pessoas

08/12 – Espetáculo “Ainda Bem que Não Tivemos Filhos”, às 19h, no Teatro da

Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, s/n – Centro). Limite de 20 pessoas

10/12 – Espetáculo “Quando Encontramos Sonhos Perdidos nas Roupas que

Costuramos”, às 20h, na Casa de Artes Trilhares (Rua Belo Horizonte, 1408 –

Adrianópolis). Limite de 20 pessoas

22/12 – Leitura Dramatizada de “Papel de Parede Amarelo”, com Janaína Siqueira e

Nathane Dovale pelo instagram.com/grupogaragem

23/12 – Temporada On-line dos Espetáculos do Grupo Garagem, às 20h, pelo

YouTube do Grupo Garagem, com retirada de ingresso pelo site

https://www.grupogaragem.com/

28/12 – Abertura das oficinas de Dramaturgia, Produção Teatral e Cenografia pelo site

https://www.grupogaragem.com/

Ficha Técnica:

Diretora de produção - Andreza Afro Amazônica

Produção executiva - Gleidstone Melo

Direção de vídeo - Julia Kahane

Captador de vídeo 1 - Rodrigo Ribeiro

Captadora de vídeo 2 - Larissa Martins

Captadora de vídeo 3 - Mika Raicham

Assistente de Produção - Karol Medeiros

Assessoria de Comunicação - Iris Brasil

Designer - Paulo Maciel

Social Media - Gabriel de Andrade

