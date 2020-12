Teatro do Interarte ganha programação de espetáculos em Manaus

O espetáculo ‘’Quem Conta Um Conto, Aumenta Um Ponto’’, será performada nesta quinta-feira (3) | Foto: Suzyane Ramos

Manaus – Entre os dias 3 e 11 de dezembro, a Companhia de Teatro Interarte promove uma nova temporada de espetáculos, com quatro performances no repertório. A programação ocorre sempre às 20h, na sede do Interarte, na rua Maceió, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

"Além de ser uma forma de encerrar 2020 com chave de ouro, é também uma contrapartida ao apoio financeiro recebido através da Lei Aldir Blanc", afirmou Roger Barbosa, diretor do Interarte. A temporada foi contemplada pelo concurso-prêmio Manaus Conexões 2020, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

Os agendamentos podem ser realizados por meio do WhatsApp (92) 98166-4727, e também será exibido através do canal do Youtube. Serão disponibilizadas 20 vagas presenciais, seguindo todo o protocolo de saúde, com distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

"A sala de espetáculo é composta de 40 lugares, mas devido a necessidade de distanciamento teremos apenas 20 lugares presenciais. Toda a programação tem direção e autoria de Roger Barbosa, com exceção de ''Turbulência'', que tem direção de Clayson Charles.

O espetáculo ‘’Quem Conta Um Conto, Aumenta Um Ponto’’, será performada nesta quinta-feira (3), com elenco de Alya Saad, Alycia Gomes, Guilherme Johnson, Joria Oliveira, Kliver Gomes, Lais Reis, Louise Ciacci, Sebastian Moura e Vinícius Jordão.

Um espetáculo para todas as idades com muita música e cores, a duração é de 40 minutos, com uma trupe de teatro acostumada a se apresentar em qualquer lugar e traz figurinos e adereços para fazer o que mais gosta: contar histórias.

''De Sol a Sol'', com duração de 50 minutos, será apresentado na sexta-feira (4). No sertão nordestino, personagens vivem as agruras de uma seca em meios a conflitos internos e relações de poder e submissão. A vida segue um rumo que não foi traçado por ninguém no espetáculo.

No elenco, Beatriz Oliveira, Breno Moreira, Carlos Ribeiro, Érica Patrícia, Júlia Rosa, Leandra Góes, Paulo Queiroz, Rafaella Perez e Taiana Burlamaqui brilham em ''De Sol a Sol''.



Pessoas comuns que se cruzam em uma determinada rua e reagem de formas diferentes diante da pandemia e sobre a necessidade do isolamento são os protagonistas em ''Não Consigo Ver Você'' neste sábado (5).

Sem planejar, todos se veem confinados no mesmo espaço e são forçados a enfrentar os seus monstros interiores. Com censura de 16 anos, o elenco conta com Alessandra Taketomi, Anmara Ma Gyan, Ana Cláudia Gonçalves, Anilton Neto, Eloah Scantelbury, Marcos Auzier, Marcos Efraim, Wilson do Carmo.

Na próxima sexta (11), ''Turbulência'' apresenta um espetáculo de 30 minutos acerca de um emaranhado de conflitos do dia a dia que se entrelaçam e contam apenas uma história, com elenco de Anna Luisa, Bianca Farias, Gabriela Romero, Jonas Revelo, Markus Santos, Gabriela Salama e Raphael Frota.

