Cantora Karine Aguiar, de Manaus, faz parceria com grupo italiano

Manaus - Não é mais novidade que a carreira da amazonense Karine Aguiar vem ganhando força em território italiano. Desde sua primeira apresentação com lotação esgotada no Festival L'Altro Suono 2017, na cidade de Módena, Aguiar vem intensificando suas colaborações com a Itália, seja como cantora ou na condição de pesquisadora.

Após sua bem-sucedida estreia na cidade de Luciano Pavarotti, gravou em dezembro de 2019 seu primeiro DVD “Jungle Jazz: uma sinfonia amazônica” no Teatro Amazonas, com arranjos e direção musical do maestro italiano Antonio Giacometti.

O concerto realizado em Manaus contou com a participação da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, o Coral Musikart, os grupos de Gambá de Maués e a interação de um público fiel e apaixonado que esgotou a lotação do templo das artes na capital amazonense.

O DVD de Karine foi financiado pelo edital de Conexões Culturais da Manauscult (2018) e tem lançamento previsto para Março de 2021.

A pandemia de coronavírus de 2020 forçou a interrupção no cronograma de atividades do projeto que já havia recebido convites para ser lançado na Itália no primeiro semestre deste ano.

Como se trata de um espetáculo que envolve mais de 100 profissionais (entre músicos, cantores, dançarinos e técnicos) atuando simultaneamente, não restou outra solução a não ser dar continuidade ao que era possível realizar sem a necessidade de aglomeração.

Sendo assim, Karine Aguiar dedicou seu 2020 para repensar toda a estratégia de lançamento e finalização de seu DVD, bem como, os rumos de sua carreira para os próximos anos. Ao contrário de muitos artistas, não realizou shows em livestreaming.

Preferiu recolher-se aos estudos, ao autocuidado e se dedicar aos familiares, amigos e aos grupos mais fragilizados com a pandemia.

Após 9 meses de trabalho remoto, Karine retoma suas atividades profissionais celebrando parceria musical na Itália com o Gen Rosso International Performing Arts Group, um grupo com mais de 50 anos de história, cujo trabalho é presente em cerca de 180 países.

Durante suas 5 décadas de atividade, o grupo realizou mais de 1500 concertos e espectáculos, cerca de 250 turnês em 53 países, gravou 81 álbuns (em vários formatos e idiomas), acumulando um repertório de 401 canções e mais de 4 milhões de espectadores, em concertos e workshops.

O Gen Rosso nasceu no Movimento dos Focolare, um movimento ecumênico da Igreja Católica fundado pela italiana Chiara Lubich durante a Segunda Guerra Mundial, e que até hoje, segue realizando trabalhos humanitários em todo o mundo, com destaque para projetos que se dedicam à erradicação da fome e da pobreza, à defesa do meio ambiente e à construção de uma cultura de paz pela valorização da diversidade cultural e do diálogo inter-religioso.

A parceria musical entre Karine Aguiar e Gen Rosso já vem sendo pensada há mais de um ano e se consolida com a participação especial da amazonense no concerto de Natal “Life Love Care” que será realizado nos dias 19 e 20 de dezembro, em Firenze (Itália), com transmissão ao vivo para 180 países.

Karine está na Itália desde a metade de outubro de 2020 se ambientando com os novos parceiros de trabalho, a cultura, o idioma e a nova realidade profissional em um dos países mais afetados pela pandemia.

O concerto será gratuito mas é necessário fazer um cadastro antecipado no link para garantir lugar no show online.E a parceria entre Karine Aguiar e Gen Rosso não vai parar por aí: outras colaborações já em andamento serão anunciadas até o final de 2020 e o primeiro semestre de 2021.

