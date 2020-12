Websérie apresenta a história do Amazonas Film Festival

| Foto: Divulgação

Manaus - A história do Amazonas Film Festival, o maior festival de cinema já realizado na Região Norte do Brasil, será resgatada em uma websérie produzida pelo Cine Set, site de cinema produzido em Manaus. A estreia do primeiro dos seis episódios acontece no próximo dia 9 de dezembro, a partir das 11h (horário de Manaus), no canal do YouTube do site.

Os vídeos da série serão lançados nos dias de 9, 10, 16, 17, 22 e 23 de dezembro, no canal do Cine Set no YouTube, o qual atualmente conta com 3.950 inscritos.

Projeto contemplado no Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc – Audiovisual, a websérie “Retrospectiva Amazonas Film Festival” irá abordar desde o processo de criação do evento em 2004 até a última edição dele em 2013.

O projeto ainda recorda as grandes estrelas que passaram pelo tapete vermelho do festival como Roman Polanski (“O Bebê de Rosemary”) e Glória Pires (“Nise), os principais filmes nacionais e internacionais exibidos como “Xingu” e o oscarizado “A Separação”, além de destacar o surgimento de uma nova geração de realizadores audiovisuais no Amazonas.

Apresentado pelo editor-chefe do Cine Set, Caio Pimenta, a websérie conta com entrevistas exclusivas do ex-secretário de cultura do Estado do Amazonas e criador do evento, Robério Braga, e dos cineastas Flávia Abtibol (“O Céu dos Índios”) e Sérgio Andrade (“A Terra Negra dos Kawá”).

“A proposta é apresentar e analisar criticamente a história do Amazonas Film Festival. Foi o maior e mais longevo evento de cinema que tivemos no Estado – 10 edições ininterruptas – com a vinda de grandes nomes nacionais e internacionais, colocando Manaus no circuito dos grandes festivais. Também é inegável como estimulou o surgimento de novos diretores e diretoras no Estado que, hoje, ganham as telas do mundo contando nossas histórias. Por outro lado, a proporção do festival era algo que destoava do contexto da cidade, marcada por toda a sua desigualdade social. Pretendo fazer este amplo retrato de uma forma sucinta, rápida, direta visando um resgate cultural e, quem sabe, despertar mais interessados no cinema local”, disse Caio, salientando que cada episódio terá, no máximo, 10 minutos de duração.

Como complemento aos vídeos, a transcrição do roteiro com informações adicionais será disponibilizada no site do Cine Set assim como links para os filmes e livros abordados estarão presentes na descrição do YouTube para facilitar o acesso do público.

SERVIÇO:

O QUÊ: Websérie ‘Retrospectiva do Amazonas Film Festival’

QUANDO: 9, 10, 16, 17, 22 e 23 de dezembro

ONDE: Canal do Cine Set no YouTube (https://youtube.com/cinesetam)

HORÁRIO: a partir das 11h (hora de Manaus)

QUANTO: Gratuito

