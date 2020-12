3ª edição do Festival Olhar do Norte começa neste sábado (5)

| Foto: Amanda Guerra

Manaus - A terceira edição do festival Olhar do Norte tem início neste sábado (5) e conta com a participação de 26 curtas-metragens, 2 longas-metragens, 3 masterclasses, 1 mesa redonda, e 7 sessões de debates. O festival acontece de maneira online pelo site Cine Set e Videocamp.

O evento é uma realização da Artrupe Produções, e conta com recursos através da lei federal Aldir Blanc, e apoio da Prefeitura de Manaus e Governo Federal.

A Mostra Norte, principal categoria do festival, conta com 10 filmes da região norte, e tem representantes do Amazonas, Pará, e Rondônia. Ela é competitiva e terá os seguintes prêmios: Melhor Filme, Melhor Filme Voto Popular, Direção, Roteiro, 2 Prêmios de atuação, Direção de Fotografia, Direção de Arte, Montagem e Som. Cada vencedor ganhará um prêmio de R$ 1.000,00, e o vencedor do prêmio de Melhor Filme ganha R$ 3 mil.

A cerimônia de premiação acontece no dia 7 de dezembro, às 20 horas pelo canal do Cine Set no Youtube. A Mostra Olhar da Pandemia conta com 13 filmes de todo o Brasil, e tem como tema filmes produzidos a partir de março deste ano, momento em que a COVID-19 modificou a realidade dos brasileiros.

Fazem parte desta mostra filmes do Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e São Paulo. O Cine Set escolherá o melhor filme desta mostra, que ganhará um prêmio de R$ 1.000,00. O público também irá votar nos filmes, e o mais votado também ganhará um prêmio de R$ 1.000,00.

Três curtas-metragens amazonenses foram convidados para integrar a programação do festival: O Barco e O Rio, de Bernardo Ale Abinader, vencedor do último Festival de Gramado; Manaus Hot City, de Rafael Ramos; e Sons do Igarapé, de Victor Kaleb.

Os filmes foram divididos em dois grupos: o primeiro será disponibilizado ao público às 00:00 do dia 5 de dezembro, e sai do ar às 23:59; o segundo fica disponível de 00:00 a 23:59 do dia 6 de dezembro. Todos os curtas voltarão a ficar disponíveis durante o dia 7 de dezembro.

Para a votação de Melhor Filme Voto Popular só serão válidos os votos no dia que o filme estiver liberado para o público. Os votos no dia 7 de dezembro não serão computados.

Além dos curtas, dois longas de destaque no cenário nacional serão disponibilizados ao público. No dia 6 de dezembro, às 19h, será exibido Cavalo, de Rafhael Barbosa e Werner Salles, longa alagoano com participação em importantes festivais como a 23ª Mostra de Tiradentes, 4º ECRÃ, Olhar de Cinema de Curitiba, Circuito Penedo de Cinema dentre outros.

No dia 7, às 18h, a vez será do longa paraense O Reflexo do Lago, de Fernando Segtowick. Integrante da mostra Panorama do Festival de Berlim, além do Ficci, Olhar de Cinema de Curitiba, Festival Internacional Jean Rouch e Doku Fest, o filme apresenta uma trajetória que o coloca como um dos longas da região norte de maior alcance nos últimos anos.

Os filmes estarão hospedados no site da Videocamp, e também podem ser acessados pelo Cine Set. Os debates, bate-papos e a cerimônia de premiação acontecerão pelo canal do Cine Set no Youtube.

Mostra Norte

À Luz do sol (PA) – Dir. Edielson Shinohara

Ari y yo (PA) – Adriana de Faria

Jackselene (AM) – Dir. Maria Yole Bezerra

No dia seguinte ninguém morreu (AM) – Dir. Gabriel Bravo de Lima

O estranho sem rosto (AM) – Dir. Lucas Martins

O medo das árvores (RO) – Dir. Édier William

Mezanino (AM) – Dir. Bruno Villela e Marcelo de Moura

Raimundo Quintela o caçador vira porco (PA) – Dir. Robson Fonseca

Ratoeira (AM) – Dir. Romulo Sousa

Tucandeira (AM) – Dir. Jimmy Christian

Mostra Olhar da Pandemia

A Quarentena de Gertrudes (SP) – Dir. Shaynna Pidori

Bestiário (SP) – Dir. Eduardo Resing

COVID (AM) – Dir. Jimmy Christian

Despejo (SP) – Dir. Lígia Souto

Ecoa (SP) – Dir. Rodrigo Ribeiro

Feira de Mainha (SP) – Dir. Fabio Santos

Isolamento Rural (PB) – Dir. Leonardo Gonçalves

O Drama (PE) – Dir. Rafael Anaroli

Ouço Alguém Chorar (AM) – Dir. Romulo Sousa

Parir Em Tempos de Cólera (AM) – Dir. Viviane Palandi

Pedalandoàcontra-mão (SE) – Dir. Ravi Aynoré

Pós Quarentena (AM) – Dir. Murilo Barbosa

Respirar (PB) – Dir. Nelson Rossiter

Filmes convidados

Cavalo (AL) – Dir. Rafhael Barbosa e Werner Salles

O Reflexo do Lago (PA) – Dir. Fernando Segtowick

O Barco e o Rio (AM) – Bernardo Ale Abinader

Manaus Hot City (AM) – Rafael Ramos

Sons do Igarapé (AM) – Victor Kaleb

Masterclasses

Iniciação ao som direto – com Marina Bruno

Composição de trilha sonora para cinema – com Júlia Teles

Interpretação no audiovisual: Plataformas de ação e domínio da sua imagem – com Marina Medeiros

Mesa-redonda

Olhar 360: Os desafios da produção audiovisual na Região Norte

Programação

05/12

Liberação dos filmes da Mostra Norte, Olhar da Pandemia e Convidados:

Norte

Ari y Yo

Tucandeira

O Estranho Sem Rosto

Raimundo Quintela O Caçador Vira Porco

No dia seguinte ninguém morreu

Pandemia

Bestiário

Despejo

Pedalandoàcontramão

Respirar

Parir em Tempos de Cólera

O Drama

Convidados

O Barco e o Rio

Manaus Hot City

15h

Masterclass Iniciação ao som direto – com Marina Bruno

16h (Youtube – Canal do Cine Set)

Bate-papo sobre Manaus Hot City com Rafael Ramos

19h (Youtube – Canal do Cine Set)

Bate-papo sobre O Barco e o Rio com Bernardo Ale Abinader

06/12

Liberação dos filmes da Mostra Norte, Olhar da Pandemia e Convidados:

Norte

Ratoeira

À Luz do Sol

Mezanino

O Medo das Árvores

Jackselene

Pandemia

A Quarentena de Gertrudes

Covid

Isolamento Rural

Ecoa

Pós Quarentena

Feira de Mainha

Ouço Alguém Chorar

Convidado

Sons do Igarapé

10h (Youtube – Canal do Cine Set)

Debate sobre os filmes da Mostra Norte exibidos no dia anterior

15h

Masterclass Composição de trilha sonora para cinema – com Júlia Teles

16h (Youtube – Canal do Cine Set)

Bate-papo sobre Sons do Igarapé com Victor Kaleb

17:30 (Youtube – Canal do Cine Set)

Mesa-redonda Olhar 360: Os desafios da produção audiovisual na Região Norte

19h

Exibição de Cavalo, de Rafhael Barbosa e Werner Salles

20:30 (Youtube – Canal do Cine Set)

Debate do filme Cavalo com o tema: Cinema Negro – Espaço de representação e resistência, com a presença de Rafhael Barbosa, Werner Salles, Francisco Ricardo e Marcela Bonfim

07/12

Liberação de todos os curtas participantes do festival

10h (Youtube – Canal do Cine Set)

Debate sobre os filmes da Mostra Norte exibidos no dia anterior

15h

Masterclass Interpretação no audiovisual: Plataformas de ação e domínio da sua imagem – com Marina Medeiros

18h

Exibição de O Reflexo do Lago, de Fernando Segtowick

20h (Youtube – Canal do Cine Set)

*Com informações da assessoria

