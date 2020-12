Em nova fase, Lorenzo Fortes grava primeiro DVD 'Atemporal'

| Foto: Divulgação

Manaus - O título do primeiro DVD do cantor Lorenzo Fortes é a representação do seu sonho de estar firmado junto aos grandes nomes da música brasileira. A obra audiovisual “Atemporal” será apresentada como um Monólogo Musical e terá o formato de espetáculo, no qual o artista vai explorar diálogos sobre o processo criativo das dez canções do repertório autoral. A gravação acontece dia 23 de dezembro, às 19h no Teatro Manauara.

A pretensão de Lorenzo é tornar seu trabalho Atemporal algo que perpasse o tempo possibilitando uma nova pesquisa em processo criativo.

“Os caminhos da música irão percorrer por gerações. Meu sonho é estar entre os grandes nomes da música brasileira, poder ser cantado e também citado por essas futuras gerações”’ diz o cantor.

O Espetáculo

O registro áudio visual do DVD Atemporal, será realizado no dia 23 de dezembro no Teatro Manauara a partir das 19hs.

Coincidentemente, este foi o primeiro palco no qual Lorenzo Fortes se apresentou como cantor/ator.

Acompanhado de banda completa, o cantor levará ao palco dez músicas, sendo nove inéditas e uma regravação da sua primeira música, Pisou na Bola, lançada em 2018.

Toda a concepção do espetáculo (divisão em atos, figurino, cenografia e repertório) é uma idealização do Lorenzo, através de pesquisas que deram início no ano de 2018 pelo próprio cantor com o apoio da equipe de produção com nomes de peso como Neto Batucada e Carol Calderaro.

O cenário terá projeção virtual de cenas da noite manauara e retratos de sua efervescência cultural urbana. Em cada ato, Lorenzo explicará o processo criativo de composição e criação da música através de uma narrativa roteirizada pelo cantor. A dança também se insere como parte da narrativa, assim como outras linguagens artísticas que poderão ser identificadas pelo próprio público durante o espetáculo.

A entrada do evento será feita com doações de materiais de higiene e limpeza, que serão doados à Arquidiocese de Manaus (FAIC - Fraternidade Amigos Irmãos da Caridade). A gravação do DVD Atemporal de Lorenzo Fortes é um projeto contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais 2020 da ManausCult através da Lei Aldir Blanc.

