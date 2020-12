'Musicando' abre inscrições gratuitas para aulas de música on-line

| Foto:

A plataforma online Zoom será a sala de aula para as oficinas de musicalização do projeto 'Musicando'. Com público alvo na faixa etária que vai dos 10 aos 20 anos, as inscrições vão até o dia 7 de dezembro pelo link https://forms.gle/3uBbiMFB25L57DZK6.

O Musicando, formado por Jonas Júnior e Wolfgang Ebert, ambos músicos renomados nasceu de um projeto de musicalização infantil gestado em uma instituição particular de ensino.

Wolfgang, alemão radicado no Brasil desde 2004, também monitor da Oquestra Experimental da Amazonas Filarmônica e professor do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro desde 2009, dá um panorama do projeto e fala de suas expectativas.

"As oficinas buscam despertar o interesse dos alunos para a música. Queremos que os alunos participem ativamente das aulas e se movimentem em suas casas", disse.

Wolfgang conta que está ansioso pela realização do projeto. "Estou bastante empolgado, a primeira oficina foi muito legal. Vou fazer aulas bem animadas, interessantes, para que os alunos aprendam brincando", finalizou.

Para Jonas Júnior, o intuito do projeto é despertar o interesse em aprender música, seja com algum instrumento ou canto, principalmente, para o público jovem.

Para menores

Para os menores de idade é necessário um responsável realizar a inscrição e assinar a autorização do uso de imagem para se participar das aulas.

Musicando inicia no dia 8 e termina no dia 12 de dezembro. Em cada dia da série, um estilo musical será abordado, com aulas de jazz, samba, música clássica e boi-bumbá.

As aulas serão ministradas pelos professores Wolfgang Ebert e José Jonas Júnior contando também com a mediação de Ana Oliveira.

A realização desse projeto tem o apoio da prefeitura de Manaus através da lei federal Aldir Blanc de incentivo à cultura.

*Com informações da assessoria

