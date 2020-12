Teatro Manauara transmite Festival de Stand Up nesta sexta (4)

| Foto: Divulgação

O Festival Manauara de Stand Up acontece nesta sexta-feira (4), e contará com transmissão pelo Instagram do Teatro Manauara a partir das 21h. O público que conseguiu adquirir seus ingressos para a sessão presencial poderá prestigiar diretamente no Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, na avenida Mário Ypiranga, 1.300 – LJ 04 – Piso Buriti, Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.



Os humoristas que já fazem sucesso com o público são os amazonenses Roger Siqueira, Marcos Paiva, Júnior Santos e Daniel Dias. O projeto foi contemplado pela lei Aldir Blanc. Para atingir todos os públicos, o festival terá intérpretes de libras.

O comediante Marcos Paiva, prometeu que o público pode esperar dar muitas risadas, hoje. “O show realmente vai ser muito bom e estamos todos motivados a fazer um grande espetáculo. A expectativa de nós comediantes esta enorme”, disse.

Marcos lembrou também que o evento é importante para o fomento do Stand Up na capital. “Fazer um show no Manauara sempre foi um sonho para nós, e queremos mostrar a força do stand up em Manaus”, defendeu.

Daniel Dias disse também que está empolgado e confiante. “Eu estou numa expectativa muito grande e em uma vibe bem positiva. O público pode criar altas expectativas pois são piadas de identificação e isso causa ainda mais uma atmosfera de risos”, salientou.

“Com certeza o público vai se identificar com as histórias que são coisas do cotidiano transformadas em humor”, finalizou.

Apesar da entrada gratuita, quem se dirigir ao teatro manauara poderá doar 1kg de alimento não perecível, que serão encaminhados para instituições de caridade na capital.

Para a coordenadora do projeto, Carolina Bim, nos últimos anos há um crescimento notório do Stand Up na cena local. “Nós temos acompanhado o crescimento do Stand Up na cidade. Hoje, Manaus já possui um bar exclusivamente de comédia, o que exemplifica bem isso. Os humoristas amazonenses estão conquistando o seu espaço e ganhando o respeito do público com shows cada vez melhores”, explicou.

Carolina afirmou ainda que o talento dos comediantes locais precisa ser apreciado e além de tudo, incentivado. “Nós temos artistas maravilhosos que precisam do incentivo de espaços culturais e do público. Nós estamos aqui lutando por isso. O Festival vem pra celebrar essa cena, sofremos bastante ao longo do ano e estamos com muitas saudades de fazer o público rir”, finalizou.

Para mais informações, o público pode procurar as redes sociais do Teatro Manauara no Instagram e Facebook ou através do telefone 3342-8032.





SERVIÇO:

FESTIVAL MANAUARA DE STAND UP

DATA: 4 DE DEZEMBRO DE 2020

Horário: 21H

Transmissão: Instagram.com/teatromanauara

Endereço: Shopping Manauara – Av. Mário Ypiranga, 1.300 – LJ 04 – Piso Buriti, Adrianópolis – Manaus-AM

