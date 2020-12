Espetáculo "Efêmera" no Teatro Manauara com entrada gratuita

O musical retrata a vida de Donna e Palmer, duas travestis com peculiaridades cativantes. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O espetáculo Efêmera está de volta com apresentações gratuitas nos dias 6, 7, 10 e 27 de dezembro, sempre às 19h30, no Teatro Manauara.

O musical retrata a vida de Donna e Palmer, duas travestis com peculiaridades cativantes.

Cenas

As cenas, que oscilam entre o drama e o humor, contam a história das duas amigas que se encontram em nome do destino. Donna é mais experiente, tenta ensinar um pouco do que aprendeu na vida à Palmer, mais nova, com seus próprios desejos e sonhos.

A realidade de mulheres trans e travestis é historicamente marginalizada na sociedade, o que faz da existência dessas pessoas, por si só, uma resistência à conjuntura estabelecida. Efêmera faz um recorte superficial, evidenciando tais vivências com o toque artístico e musical.

Intérprete de Donna, Fran Martins ressalta a importância de produções teatrais com a temática LGBTQ+.

“Retratar essas realidades traz à tona o que é propositalmente esquecido pela maioria das pessoas, e fazer isso com sensibilidade aproxima ainda mais quem se propõe a assistir”, relatou o artista.

O processo de criação do espetáculo foi baseado em relatos de mulheres trans e travestis, que contribuíram com a originalidade do roteiro.

O dialeto LGBTQ+, chamado de pajubá, foi uma das contribuições mais ricas para a produção. “Além de já saber algumas, nós aprendemos muitas palavras do pajubá e as colocamos nos textos e músicas, com a ajuda do nosso diretor musical. Foi bem dinâmico e divertido trabalhar com esse dialeto que, inclusive, já foi tema de vestibular”, relata o intérprete de Palmer, Rafael Albuquerque.

O espetáculo tem direção musical de Franklin Raikar, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente on-line, pelo site even3.com.br/efemera_musical.

Serviço:

O que: Espetáculo Musical Efêmera

Quando: 6, 7, 10 e 27 de dezembro

Horário: 19h30

Onde: Teatro Manauara (Av. Mário Ypiranga, 1300 - Adrianópolis, Manaus – AM)

Classificação indicativa: 16 anos.

Inscrições gratuitas: even3.com.br/efemera_musical.

Sessões com tradução para Língua Brasileira de Sinais