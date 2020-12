Cantora amazonense Kely Guimarães lança single 'Ao Luar'

Kely Guimarães deve lançar ao menos treze singles até fim da pandemia | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora, compositora e pesquisadora amazonense Kely Guimarães lança o novo single ''Ao Luar'' nas principais plataformas digitais nesta sexta-feira (11). Nono single de uma série de lançamentos autorais e inéditos durante a pandemia, ''Ao Luar'' fala dos reencontros afetivos e amorosos que ocorrem na vida.

''Pode-se dizer que 'Ao luar' é uma música que fala de reencontro, de um flerte. É uma história ambientada em contexto regional, mas que ao mesmo tempo, traz características do pop rock internacional'', contou Kely.



Na sonoridade, a construção musical contrasta de modo sutil, com elementos urbanos, e apresenta uma fusão de balada rock e música eletrônica. A produção musical é de Mady (Fubica Home Studios), também integrante da banda local ''Mady e seus namorados''.

Produção ocorreu de forma totalmente virtual | Foto: Divulgação

A composição, violão e voz são trabalhos de Kely Guimarães, enquanto as guitarras e instrumentos virtuais (bateria, baixos, percussão adicional, beats e timbres eletrônicos) ficam por conta da produtora Mady.

''Eu quis deixar ela com uma cara mais pop, mas ao mesmo tempo contextualizá-la geograficamente, então utilizei as palavras para isso. É uma das tantas músicas minhas que estavam guardadas e senti que esse era o momento para trabalhá-la. A arte da capa é uma elaboração de Dai Nobre'', comentou Kely.

O novo single foi gravado entre outubro e novembro, na ''Casa da Selenita'' e no ''Fubica Home Studio'', de modo totalmente remoto, com cada participante em casa e arquivos trabalhados virtualmente, com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

Projeto pandemia

Ao todo, foram lançados nove singles no projeto durante a pandemia | Foto: Divulgação

Desde maio, no início da pandemia, Kely Guimarães embarcou na produção de uma série de singles que trazem reflexões sociais com temáticas diferentes. Atuando no ramo musical há 11 anos, Kely Guimarães pretende lançar, em média, treze obras durante o isolamento social, que serão lançadas, posteriormente, em álbum.

Em carreira solo desde 2013, a artista foi integrante do grupo Bquadro e já lançou 1 CD demo, 2 álbuns e 2 EPs. ''Mosaico'' foi o primeiro single da cantora desse projeto durante a pandemia.

"Gosto de escrever sobre temas como se fossem histórias, fica mais fácil para as pessoas se identificarem", explicou. ‘’Mosaico’’ teve misturas de bolero com rock, e iniciou a narrativa de um relacionamento abusivo.

O segundo single, ''Pranto Silencioso'', focou na situação sanitária e as faces filosóficas do assunto. A obra deriva de um poema da escritora Lívia Prado, misturando emoções como aflição e esperança, luto e cura no atual contexto social.

“Queria demonstrar musicalmente algo que representasse a dor, a revolta e a aflição que o poema narra, que de certo modo seria uma representação sonora do que estamos vivendo”, comenta Kely Guimarães.



Ao todo, foram lançados nove singles, um deles, ''It's Over, baby!'', foi produzido em dois idiomas, inglês e português.

''Eu escrevi 'It’s over, baby!' há mais ou menos 11 anos, numa daquelas situações bem clichês de 'bad' e fim de namoro, que você cansa de sofrer e toma uma atitude mais proativa para sua vida. Com uma letra bilíngue cantada em português e inglês, surgiu um rock’n roll vibrante, para 'por o pé na porta', feito para aquelas situações que só quer extravasar'', refletiu Kely.

Leia mais:

Kely Guimarães lança 'It's Over Baby' nesta sexta (17)

Kely Guimarães lança novo single sobre orgulho LGBTQI+