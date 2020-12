Vídeo: Jojo é acusada de assédio após pegar em parte íntima de Mariano

| Foto: Divulgação

No último domingo (6), viralizou um vídeo da cantora Jojo Todynho brincando com o cantor Mariano e tocando nas partes íntimas do sertanejo. Nesse vídeo, o peão reclama da atitude da funkeira, afirmando que, anteriormente, já havia dito que não gostava disso.

Essa situação envolvendo a Jojo Todynho e o Mariano, em A Fazenda, repercutiu bastante entre os internautas e muitos deles estão acusando a cantora de assediar o sertanejo e, alguns deles, chegam a pedir a expulsão da peoa do reality show da RecordTV.

Uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhões, a cantora Jojo Todynho foi a peoa mais votada na última Roça, que eliminou a Miss Brasil Jakelyne Oliveira. Na berlinda, que atingiu o maior número de votos da temporada, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” alcançou 39,28% dos votos populares para permanecer na competição, contra 33,52% do cantor Biel e 27,20% da Jake, que acabou sendo eliminada.

No entanto, mesmo que a Jojo não seja eliminada nas roças dada sua popularidade, muitos internautas pedem, repetidamente, que ela seja expulsa do reality show pelos mais variados motivos. Recentemente, por exemplo, a cantora foi acusada de agredir o influenciador digital Lipe Ribeiro, um dos amigos dela na competição.

