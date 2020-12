Estrogonofe de grão de bico com poucos ingredientes

| Foto: Divulgação

Que tal aquela receita vegana para abranger nosso paladar e aumentar as possibilidades no cardápio? Esse passo-a-passo de como fazer estrogonofe com grão de bico vai te deixar com água na boca.

Ingredientes

760 g de grão-de-bico pronto, escorrido;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 cebola média picada;

100 g de champignon em conserva fatiado;

5 colheres (sopa) de ketchup;

3 colheres (sopa) de mostarda;

2 caixinhas de creme de leite (400 g);

1 colher (chá) de sal;

Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

1. Em uma panela, em fogo médio, adicione o azeite e a cebola e refogue até dourar.

2. Adicione o grão-de-bico e o cogumelo e refogue rapidamente.

3. Junte o ketchup, a mostarda e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta e misture bem. Sirva quente.

Leia mais:

Prepare pipoca caramelizada com apenas dois ingredientes

Biscoito de polvilho assado: um clássico com apenas 4 ingredientes