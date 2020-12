Festival Infantil de Monólogos abre inscrições até quinta-feira (10)

| Foto: Divulgação

As inscrições para a primeira edição do ‘Festim’, o Festival Infantil de Monólogos Teatrais estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de dezembro. Crianças de 8 a 12 anos podem se inscrever.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da companhia trilhares ( www.ciatrilhares.com.br ) na aba Inscrições Festim. O projeto está sendo realizado por meio da lei de incentivo à cultura aldir blanc, prêmio conexões culturais 2020 da Prefeitura de Manaus.

Para se inscrever, a criança interessada deverá mandar um vídeo de até 3 minutos contando uma história de sua própria escolha. Os pontos observados serão ambientação, articulação e a forma de como a criança vai se expressar. Na primeira fase, todos poderão enviar vídeos que serão avaliados pela curadoria do projeto.

Após o encerramento das inscrições, os curadores irão selecionar os 10 melhores vídeos. Na segunda fase, os criadores dos 10 melhores vídeos participarão de uma oficina de Técnicas de Monólogo na Casa de Artes Trilhares gratuitamente.

A partir da oficina, os finalistas irão elaborar um monólogo que será gravado, ficará disponível para o público no canal do YouTube da Casa de Artes Trilhares e haverá uma votação. Os 3 primeiros colocados receberão um troféu como prêmio por meio de um júri popular. O resultado será divulgado no dia 21 de Dezembro de 2020.

O Festim é o primeiro festival no estilo na região norte. A ideia do projeto é estimular os novos talentos da cidade de Manaus. O vídeo deve durar até 3 minutos e gravado no formato horizontal. É importante que o vídeo esteja nomeado com o nome do participante e a idade (Ex: Maria Silva, 8 anos). A inscrição terá que ser feito por um responsável maior de 18 anos.

O resultado ficará disponível no dia 13 de Dezembro e a oficina de técnicas de monólogos para os 10 finalistas acontece no dia 15 de Dezembro. Na equipe do projeto participam na Coordenação de Projeto, Rafaela Margarido, na Direção de Produção, Davilla Holanda e no Desenvolvimento Criativo e Oficina, Ananda Guimarães. Os finalistas que participarem da oficina também receberão certificado.

De acordo com a coordenadora do projeto, Rafaela Margarido, o objetivo do projeto é potencializar artistas mirins em formação. “É importante por promover uma ação como esta que a programação vai fazer. Além da capacitação, estímulo criativo e atividades formativas, a possibilidade de enriquecer o portfólio também beneficia os jovens talentos amazonenses, valorizando desde da infância os artistas ou "aspirantes" a artistas dentro de uma programação cultural, que acontecerá em um dos locais favoritos deles, as redes sociais”, disse.

Segundo Davilla Holanda, a expectativa é que vários artistas mirins se inscrevam, visto que é comum esses festival fora da Cidade e no âmbito nacional. "Manaus tem um histórico interessante, alguns alunos da Casa de Artes Trilhares, inclusive foram premiados nacionalmente, só faltava nossa cidade entrar nesse circuito de festival com crianças”, lembrou.

Também de acordo com a responsável pela oficina, Ananda Guimarães o treinamento também envolverá o ensino de técnicas de monólogo. “A ideia de produzir a oficina é capacitar as crianças selecionadas para que elas possam entender o monólogo teatral e utilizar a tecnologia como mais uma ferramenta de criação artística”, salientou.

Para dúvidas e mais informações os interessados podem procurar o Instagram @festimmanaus

