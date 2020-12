Festival 'Até o Tucupi 2020' abre inscrições para shows on-line

| Foto: Divulgação

Manaus - Artistas solo, bandas ou grupos com trabalhos autorais na música tem a oportunidade de integrar a programação do Festival Até o Tucupi em 2020. O festival acontecerá online e as inscrições para integrar a programação vão até a próxima terça (8).

Os selecionados contarão com cachê artístico e transmissão online em alta qualidade, além da oportunidade de dialogar com toda cadeia criativa local que vem trabalhando sob a perspectiva da distribuição artística atual.

Obedecendo aos protocolos relacionados ao covid-19 e considerando o Amazonas no 4º lugar do índice de mortalidade por conta da doença no Brasil, o Festival Até o Tucupi em 2020 oferece uma programação diversificada e estratégica, de maneira online com cursos, debates e shows online que serão selecionados através de curadoria.

| Foto: Divulgação

Inscrições

Através deste link artistas solo, bandas ou grupos com trabalhos autorais podem se inscrever. A curadoria irá selecionar quatro trabalhos do Amazonas, quatro da região Norte e um de outra região do Brasil.

Os selecionados em Manaus terão toda a estrutura necessária para a realização do show online. Além de um cachê artístico, as transmissões serão realizadas no Estúdio Supersônico.

Aos artistas de fora do Amazonas também será oferecido cachê artístico, com adicional para que o mesmo viabilize a produção da transmissão de seu show.

Para mais informações acesse ao regulamento da Seleção de Shows Online.

| Foto: Divulgação

Festival Até o Tucupi

Ao longo dos anos o Festival se tornou ponto de encontro do que há de mais novo, criativo e diverso sendo produzido na música do Estado do Amazonas e do Brasil como um todo.

A edição de 2020 apresenta atividades formativas online (no zoom), através de inscrição prévia dos participantes; e debates transmitidos online no YouTube e Facebook do Festival; e celebrando com música, shows de artistas locais e de outros estados brasileiros, também transmitidos online no YouTube e Facebook do Festival.

O evento é realizado pelo Coletivo Difusão, uma associação cultural coletiva de Manaus, que desde 2006 fomenta cultura e manifestações artísticas independentes.

| Foto: Divulgação

Alta Performance

Através do Festival o Coletivo promove mostra diversa cenário musical que mesmo em tempos de pandemia e quarentena, apresenta novos trabalhos gerando intercâmbio entre artistas e público, numa renovação causada pelo acesso a tecnologia. Em números, o público total nas últimas 13 edições do Festival foi de 59 mil pessoas, sendo 57 mil destes nas mostras musicais.

Mais de 220 apresentações entre shows de artistas e bandas, além de 85 atividades de formação e debates oferecidos gratuitamente por uma cadeia da classe artística manauara constituída por mais de 900 profissionais técnicos. O Festival Até o Tucupi 2020 tem realização do Coletivo Difusão e foi contemplado pelo Edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexão Culturais – Lei Aldir Blanc.

Leia mais:

Espetáculo "Efêmera" no Teatro Manauara com entrada gratuita

Francis Baiardi apresenta oficina on-line em ‘Corpos Plurais'