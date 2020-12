Prefeitura apoia evento on-line que debate arte e pandemia no país

A proposta do evento on-line é construir coletivamente um diálogo sobre quais caminhos a arte percorreu e ainda vai percorrer com a existência do coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - Com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc -, a revista eletrônica “Arte Documenta!” realiza entre esta segunda, 7/12, e quarta-feira, 9/12, o webinário “Arte Pandêmica”, reunindo, de forma on-line, pesquisadoras de diferentes regiões do Brasil para debater e compartilhar seus olhares sobre a produção artística nacional neste período de pandemia da Covid-19. A programação é gratuita.

A proposta do evento on-line é construir coletivamente um diálogo sobre quais caminhos a arte percorreu e ainda vai percorrer com a existência do coronavírus, levantando problemas, soluções e novos futuros para a produção de arte no Brasil. A programação acontece por meio da plataforma Zoom, e as inscrições podem ser feitas pelo site do projeto, em www.artedocumenta.com. O evento também conta com intérpretes de Libras.

Segundo a curadora do projeto, Lu Maya, o webinário tem o intuito de compartilhar conteúdos e conhecimentos produzidos este ano. “A ideia é reunir artistas e pesquisadoras para contribuírem com seu olhar sobre como elas têm percebido nossa produção artística nestes tempos tão difíceis. As pesquisadoras convidadas são Daniele Ávila Small (RJ), Thereza Rocha (CE) e Amanda Gabriel (PE)”, contou Lu.

O webinário contará ainda com a exibição de obras que foram criadas no período de isolamento social imposto pela Covid-19. “Além desse momento mais reflexivo, com a fala das pesquisadoras convidadas, teremos a oportunidade de acompanhar três trabalhos que foram criados remotamente, nas condições encontradas pelos artistas em 2020. São obras que mesclam muito o teatro, a dança e o audiovisual. Três linguagens que se aproximaram muito em lives nas redes sociais e que achamos interessante compor nossa programação”, explicou um dos organizadores do evento, Ítalo Rui.

Arte Documenta!

Em sua sexta edição, a revista eletrônica “Arte Documenta!” está com chamada aberta para a publicação de artigos, ensaios, críticas, entre outros, até o dia 11 de dezembro, também pelo site do projeto.

O coordenador editorial Ítalo Rui afirma que a próxima edição também abordará o tema arte-pandemia. “Será uma edição especial, e nós teremos publicações de artistas como Amanda Gabriel, Thereza Rocha e Daniele Ávila Small, além de uma cobertura crítica de Francis Madson sobre o webinário, e os textos aprovados na chamada pública já lançada”, destacou.

Serão selecionadas até cinco propostas de textos, e cada contemplado receberá a quantia de R$ 450 pela publicação. Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], com o assunto “DÚVIDA SUBMISSÃO DE PROPOSTA”.

Serviço

O quê: Webinário “Arte Pandêmica”

Quando: De 7/12 (segunda) a 9/12 (quarta-feira)

Onde: Evento on-line – Programação e inscrições pelo site www.artedocumenta.com





Programação (horários de Manaus)

7/12 (segunda)

16h às 17h – Debate “Afetos Tentaculares - O teatro por convivialidade remota no Brasil de 2020”, com a pesquisadora Daniele Ávila Small

17h às 18h – Espetáculo “Estar em nós”, de Juliana Tavares

18h às 18h40 – Conversa entre a pesquisadora e os artistas da noite pela plataforma Zoom

8/12 (terça)

18h às 19h – Debate “Ato de costas”, com a pesquisadora Thereza Rocha

19h às 20h – Espetáculo “Cimento que se move”, do Teatro Interrompido

20h às 21h - Conversa entre a pesquisadora e os artistas da noite pela plataforma Zoom

9/12 (quarta)

18h às 19h – Debate “A potência dos encontros e os desafios pós-pandêmicos”, com a pesquisadora Amanda Gabriel

19h às 20h – Projeto “Encontros”, de Júlia Kahane

20h às 21h - Conversa entre a pesquisadora e os artistas da noite pela plataforma Zoom





