‘Quartas de Chico’: Chico Buarque inspira espetáculo de dança

Homenageando Chico Buarque e as composições do artista que marcou a música popular brasileira, todas as quartas-feiras de dezembro, sempre às 19h (horário local) o projeto ‘‘Chico: O Corpo em Cores e Sons’’, através do evento “Quartas de Chico”, irá realizar apresentações virtuais e gratuitas, com inscrição prévia através do Instagram da Contem Dança Cia (instagram.com/contemdancacia).

Com início nesta quarta-feira (9), os espetáculos seguem até dia 21 de dezembro, totalizando quatro performances de dança com apoio do Edital Concurso Prêmio Conexões Culturais - Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

As artistas Alessany Negreiros, Amanda Pinto, Ana Carolina e Luciana Gorgonha comandam a interpretação do espetáculo.

‘‘Ao final da demonstração da obra, a cada dia, propomos uma conversa com o público espectador. Como uma companhia que se preocupa com seu fazer e pensar na dança, o bate-papo vem no intuito de promover mais uma forma de reflexão acerca do assunto discutido ou apresentado na obra’’, contou Francis Baiardi, diretora geral do projeto.

Serão abordados quatro temas durante os eventos: ‘’Corpo ao Vivo na Pandemia’’, ‘’Dança em formato on-line’’, ‘‘Espaços Alternativos na Dança’’ e ‘’Corpo Feminino na Dança’’, com duração em média de 40 minutos.

A mediação das conversas será realizada por Cléia Alves, artista, professora e ativista de movimentos culturais, e Regina Benguela, candomblecista, assistente social e produtora cultural. O evento também terá interpretação em libras.

‘‘Ainda como continuidade da proposta artística apresentada, serão produzidos vídeo artes, partindo da relação entre os espaços e objetos da casa com as intérpretes’’, revelou Baiardi.

O projeto tem direção de vídeo arte por Osvaldo Rosa, coordenação de produção por Alessany Negreiros, iluminação por Diego Batista, assistência de produção por Rosana Brito Baré e técnica multimídia por Francis Baiardi e Rosana Brito.

Quartas de Chico

A obra intitulada “Chico: O Corpo em Cores e Sons” foi concebida e apresentada de forma independente pela Contem Dança Cia, no ano de 2014, com o intuito de investigar a dança contemporânea em outro ambiente espacial.

A realização de caráter independente contou com 8 meses de processo de criação, 90 horas de residência e duas temporadas, totalizando 24 apresentações.

“Quartas de Chico” trata-se de uma temporada de apresentações do espetáculo de dança contemporânea ‘’Chico: O Corpo em Cores e Sons’’.

Na versão on-line, o evento traz uma reflexão da companhia - formada em maioria por mulheres -, acerca das próprias vivências, experiências, sentimentos, momentos íntimos e inspiradores, em consonância com as composições de Chico Buarque que falam do universo feminino.

Contem Dança Cia

A companhia amazonense já soma treze anos de uma trajetória marcada pelo ideal de investigar a dança e expressar com identidade própria e artística, por meio da arte contemporânea.

Fundada pela artista e pesquisadora Francis Baiardi, a companhia estreou o primeiro trabalho em 2008, no Projeto Laboratório Contemporâneo, e até os dias atuais, vem trabalhando com a arte contemporânea com afinco.

