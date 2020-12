Brenda Beltrão, rainha do folclore, anuncia saída do Boi Garantido

A agora ex-Rainha do Folclore, Brenda Beltrão, anunciou sua saída por meio de uma carta de agradecimento na tarde desta quarta-feira (09), em redes sociais. | Foto: Instagran

Paritins - Em menos de 24h, três itens oficiais do Boi Garantido (Djidja Cardoso – Sinhazinha, Gaspar Medeiros – Amo do Boi), e agora, a Rainha do Folclore Brenda Beltrão anunciaram desligamento do quadro artístico do bumbá Garantido, agremiação vermelha do Festival Folclórico de Parintins.

Com a saída, os itens estão fora do novo projeto do Boi da Baixa de São José.

A agora ex-Rainha do Folclore, Brenda Beltrão, anunciou sua saída por meio de uma carta de agradecimento na tarde desta quarta-feira (09), em redes sociais. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade.

Brenda assumiu o item em 2018, depois da desistência de Anny Santos (vencedora do concurso de Rainha do Folclore).

Veja a carta de despedida e desligamento:

