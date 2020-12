Projeto resgata processo histórico do cenário artístico do Amazonas

| Foto: divulgação

Contemplada pelo “Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc”, com o projeto “Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense – Teatro – Capítulo 1”, a atriz, diretora de teatro e produtora cultural Ana Cláudia Motta realiza nesta sexta (11) uma série de lives para dar início ao processo de construção histórica das artes no Amazonas. As transmissões acontecem a partir de 8h30 no Facebook e no Canal no Youtube da Associação ArtBrasil.



O primeiro capítulo envolve cinco representantes da modalidade artística no Estado. Fundadora da Associação ArtBrasil, com 28 anos de carreira artística, Ana Cláudia explica que o objetivo é registrar entrevistas com personalidades que contribuíram para o cenário artístico do Estado. “A partir destas lives, será feito um levantamento da biografia e trajetória artística e/ou de produção/gestão cultural dos profissionais selecionados”, pontua.

| Foto: Divulgação

As transmissões desta sexta (11) têm início com a participação de Jorge Bandeira, diretor de teatro, produtor cultural, dramaturgo, crítico e também ator, que atuou em mais de 20 espetáculos, como “O Alienista”, baseado na obra de Machado de Assis.

Às 10h, é a vez de Narda Telles, a atriz, diretora de teatro e produtora cultural com mais de 40 anos de carreira artística, que já foi presidente da Associação Amazônia Arte-Mythos.

Já às 11h30, quem dá as caras é o dramaturgo e produtor cultural Douglas Rodrigues, que já exerceu cargo de Conselheiro Municipal de Cultura e foi Presidente e Vice-presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), chegando a receber, em 2012, a Menção Honrosa da Câmara Municipal de Manaus (CMM) pela contribuição à cultura do Amazonas.

| Foto: Divulgação

Na parte da tarde, às 14h, acontece a conversa com o cineasta Sérgio Cardoso, que, além de dirigir 23 documentários e um filme de ficção, assinou variados projetos de Cenotécnicas (pesquisa cenográfica), incluindo no Teatro da Instalação, no Cine Teatro Guarany, no Teatro Gebes Medeiros e no Teatro Jorge Bonates.

Para encerrar as transmissões, a última entrevista, a partir de 15h30, conta com a participação de Robério Braga, que foi Secretário de Estado de Cultura do Amazonas e diretor da Escola de Artes e Turismo da UEA, bem como presidente do Conselho Estadual de Cultura, do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e da Academia Amazonense de Letras (AAL).

| Foto: Divulgação

Acervo Histórico

O material coletado durante as lives será gravado, editado e, posteriormente, disponibilizado na internet, nas Secretarias de Educação e Cultura e em canais de TV, bibliotecas, espaços culturais.

“A ideia é conseguir estender este registro a outras modalidades artísticas, por meio de outros editais e oportunidades de fomento, para viabilizar novos, amplos e permanentes alicerces no que se refere à identidade artístico-cutural do nosso povo e à valorização dos trabalhadores do setor cultural”, pontua Ana Cláudia, que contou com o auxílio de outros profissionais no projeto, incluindo Rodrigo Monteiro na produção, Paulo Queiroz na Pesquisa, Williams Ferry na Direção de Fotografia e Arnaldo Barreto na Direção de Arte.

Para a idealizadora do projeto – que já recebeu homenagem pela CMM e pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) pela significante contribuição com o desenvolvimento da Arte e da Cultura no Estado e foi contemplada com vários prêmios, como o de Melhor Direção com o espetáculo “A Princesa e a Lua” –, é extremamente necessário o registro histórico da vida, da obra e da atuação artística e política desses artistas.

| Foto: Divulgação

“Isso nos permite produzir uma leitura mais ampla de quem somos, do que construímos e do que precisamos, bem como para promover um reflexão sobre os encaminhamentos atuais das produções artísticas e do setor artístico-cultural como um todo”, enfatiza.

Além do apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e da Associação ArtBrasil, o projeto conta com o suporte da AAL e do Casarão de Ideias.

Serviço:

O quê: Lives do Projeto “Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense”

Quando: nesta sexta (11)

Horário: 08:30h com Jorge Bandeira/ 10h com Narda Telles/ 11h30 com Douglas Rodrigues/ 14h com Sérgio Cardoso/ 15h30 com Robério Braga

Onde: por meio do Facebook e do Canal no Youtube ( pelo link ) da Associação ArtBrasil

Leia mais:

Banda Los Matrinxãs realiza live na Vila Vagalume nesta quarta (9)

‘Quartas de Chico’: Chico Buarque inspira espetáculo de dança