Circulação da peça 'Menina Miúda em Cidade Grande' começa sábado (12)

| Foto: Divulgação

Dos palcos para as ruas de Manaus. Essa é a nova proposta que traz o espetáculo “Menina Miúda em Cidade Grande”, a partir de sábado (12), com a circulação de dez apresentações por diferentes zonas da capital. A primeira localidade a receber a graça de Zé e da Constância é a comunidade Parque das Tribos, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste, a partir das 16 horas.

Segundo o diretor geral do espetáculo, Cairo Vasconcelos, os atores se prepararam de maneira intensa nas últimas semanas. Para a preparação, o Parque Urbano Paulo Jacob, no Centro de Manaus, foi o palco de ensaio da dupla.

“O corpo do palco e o corpo da rua são diferentes. No palco, a gente consegue ter uma visão boa do ator. Na rua, se o ator mexe o dedinho, o espectador pode não perceber pelas infinitas coisas que acontecem ali. A rua é o mundo”, destacou. “Por conta disso, eu priorizei os trabalhos corporais dos atores pensando na amplitude do corpo, a expansão e de como os dois conseguem manter isso em um espetáculo de 45 minutos”.

A peça "Menina Miúda em Cidade Grande" retrata desde a conquista, a persistência pelo amor até o empoderamento feminino contracenado pela personagem Constância. Na rua, o público pode esperar uma divertida interação entre personagens e a plateia, assim como o cenário que relembra a cultura popular típica do nordeste brasileiro como o cordel.

“Umas das outras coisas que trago para a rua é a questão da pegada nordestina, mas sem o estereótipo. Ele apenas relembra esse mundo. O Amazonas recebeu uma migração muito grande de nordestinos na época da borracha, então a fala, por exemplo, já está intrínseco na gente, o nordeste é uma referência natural para a gente”.

| Foto:

Para evitar a propagação e contágio da Covid-19, a equipe da Menina Miúda Produções Artísticas reforçou que manterá todos os protocolos de segurança nas ruas, como o uso de máscara de proteção, o distanciamento social e a utilização de álcool em gel. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc.

DATAS DE CIRCULAÇÃO

A circulação do espetáculo ocorrerá por vários pontos da cidade como pelas zonas Leste, Sul e Oeste. Confira as datas e endereços em que circulará a peça “Menina Miúda em Cidade Grande”, na capital:

12 de dezembro – Comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, às 16 horas;

13 de dezembro – Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas, São José Operário, às 19 horas;

14 de dezembro – Rua 27, bairro Compensa III, às 19 horas;

15 de dezembro – Praça do Jardim Petrópolis, avenida Marginal, Petrópolis, às 19 horas;

16 de dezembro – Parque Linear das Cacimbas, rua das Cacimbas, São Raimundo, às 19 horas;

17 de dezembro – Quadra do Centro de Convivência (CDC), rua Guanabara,Santa Luzia, às 19 horas;

20 de dezembro - Praça Antônio Plácido de Souza, rua Inocêncio de Araújo,Educandos, às 19 horas;

21 de dezembro – Praça do Prosamim, rua Ipixuna, bairro Centro, às 19 horas;

22 de dezembro – Praça do Prosamim, rua Ipixuna, bairro Centro, às 19 horas;

25 de dezembro – Praça Dom Pedro II, rua Bernardo Ramos, bairro Centro, às 18 horas.

SINOPSE

A peça “Menina Miúda em Cidade Grande” conta a história de Zé que tenta a todo custo conquistar a apaixonante e exigente Constância. Mesmo amando e adorando os gracejos de Zé, Constância não se entrega facilmente para o amado, estimulando o paquerador a buscar meios de provar seu amor por ela.

Para tentar conquistar o coração de sua amada, o insistente Zé utiliza de suas aptidões e muita lábia, sem poupar de uma boa imaginação, grandes promessas, presentes para lá de inusitados e até uma poesia bastante curiosa feita exclusivamente para Constância.

FICHA TÉCNICA

Direção: Cairo Vasconcelos

Elenco: Pabi Xavier e Eduardo Cardoso

Figurino: Dione Maciel

Produção: Emília Pontes

Assessoria de imprensa: Karol Rocha

Marketing: Ana Clarissa Cavalcante

Designer: Andiy Cavalcante

Fotos: Divulgação / Arquivo Pessoal

Leia mais:

Banda Los Matrinxãs realiza live na Vila Vagalume nesta quarta (9)

‘Quartas de Chico’: Chico Buarque inspira espetáculo de dança