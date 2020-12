Vídeo de homem calmo durante enchente viraliza na web; veja

| Foto: Reprodução

A cidade de Uberlândia, localizada no triângulo mineiro, foi castigada com um forte temporal nesta terça-feira (8), que deixou partes da cidade coberta de água. Apesar dos prejuízos para a cidade, a forte chuva rendeu um vídeo que viralizou na web, por conta da calma do motorista, que dentro do carro, estava preso dentro da enchente.

Veja:

No vídeo, o homem aparece ao lado de outra pessoa, enquanto filma a força da água e a altura da água, que chega a quase cobrir o automóvel. No entanto, na maior tranquilidade, o homem narra os efeitos da enchente e chega a ainda a falar "Graças a Deus estamos em segurança", após mencionar que o carro estava preso na via e que por isso não conseguiram sair dali.

"Já cobriu o vidro da frente. Já desceu até gente na água aqui, misericórdia, só por Deus. Graças a Deus tamo em segurança ", disse o homem.

*Com informações de Metrópoles

