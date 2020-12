'Combo Teatro' apresenta espetáculo 'Provérbios de Burro' em Manaus

| Foto: Larissa Martins

Manaus - A história de um jovem burro de carga que nasceu a partir da relação amorosa de um casal de humanos vai ganhar vida nos palcos manauaras. A dramaturgia mescla com a linguagem de Teatro de Papel. O Projeto Combo Teatro apresenta a partir da sexta-feira (18) o espetáculo “Provérbios de Burro”.

Serão dez apresentações gratuitas em cinco zonas da cidade até o dia 22 de dezembro, duas oficinas, produção de um mini documentário e a publicação do livro “Do Diário à Cena: revisitando o movimento criador no espetáculo Provérbios de Burro”.

A programação do Projeto Combo Teatro inicia a partir de 10 e 11 de Dezembro com a realização de oficinas, com apenas 8 vagas cada uma, seguindo os protocolos de segurança na prevenção à COVID-19.

A Oficina “Teatro de Papel” será ministrada por Eric Lima e Laury Gitana, para se inscrever basta acessar o link https://bit.ly/oficinadeteatrodepapel. A data e o link para inscrição da oficina “Fiscalidade no Trabalho do ator”, ministrada por Ítalo Rui e Viviane Palandi, ainda serão divulgados.

“O Combo Teatro vem para suprir um desejo antigo de circular com uma produção minha, fazer com que as pessoas da cidade conheçam mais sobre trabalhos de artistas locais, fomentar a formação de platéia. E fazer um livro falando sobre o processo de montagem de um espetáculo também é uma forma de registrar a produção teatral local. Um livro que vai ajudar a contar a história do nosso teatro Amazonense”, conta o ator e diretor Ítalo Rui.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), uma ação da lei Aldir Blanc, que prevê medidas de apoio financeiro ao setor cultural atingido pela pandemia do novo Coronavírus, e tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC/AM).

Produção do livro

Com um repertório acadêmico teatral sempre voltado ao que acontece nas regiões Sul e Sudeste do país, Ítalo sentiu falta de representatividade de artistas locais em livros narrando o processo criativo de espetáculos. “A proposta da publicação de um livro veio a partir de uma necessidade que eu sentia quando fazia faculdade de Teatro na UEA. Acho que publicar um livro que vai narrar a montagem de uma peça é uma forma dos artistas e estudantes de Teatro aprenderem mais sobre algumas sistematizações criadas por nós na sala de ensaio, e também contribuir para o registro histórico de práticas teatrais locais”.

O livro “Do Diário à Cena: revisitando o movimento criador no espetáculo ‘Provérbios de Burro’”, com uma tiragem de 150 exemplares, será distribuído gratuitamente ao público ao longo das apresentações. Outros exemplares serão doados à Universidades, Escolas de Teatro e bibliotecas.

Durante a circulação, a equipe produzirá um mini documentário dos bastidores da peça teatral e estará disponível no IGTV do perfil @italorui e no canal do Youtube https://bit.ly/youtubeitalorui a partir da última semana de Dezembro.

Confira a programação:

18/12 - Espetáculo Provérbios de Burro, no Centro Cultural Povos da Amazônia (Bloco C), localizado na Av. Silves, 222 - Crespo.

Primeira sessão: 10h

Segunda sessão: 19h

19/12 - Espetáculo Provérbios de Burro, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na Av. Sete de Setembro, 1546 - Centro

Primeira sessão: 10h

Segunda sessão: 19h

Lançamento do livro Do Diário à Cena: 20h

20/12 - Espetáculo Provérbios de Burro, no CSU do Parque 10 (Salão de Festas), localizado na Av. Perimetral, 22 - Parque 10 de Novembro

Primeira sessão: 10h

Segunda sessão: 19h

21/12 - Espetáculo Provérbios de Burro, Centro Cultural Thiago de Mello, localizado na Av. Altaz Mirim, 9018 - Novo Aleixo

Primeira sessão: 10h

Segunda sessão: 19h

22/12 - Espetáculo Provérbios de Burro, Centro de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola, localizado na Rua Gandú, 119 - Cidade Nova

Primeira sessão: 10h

Segunda sessão: 19h

Ficha Técnica:

Direção, atuação e produção geral: Ítalo Rui

Ass. de direção e operação de som: Isabela Catão

Dramaturgia: Marcos Miramar

Cenário: Ítalo Rui e Isabela Catão

Figurino e Cenotécnica: Laury Gitana

Iluminação e operação de Luz: Daniel Braz

Teatro de Papel: Eric Lima com colaboração de Laury Gitana

Trilha sonora: Ítalo Rui com colaboração de Isabela Catão e Yago Reis.

Oficineiros: Eric Lima, Ítalo Rui, Laury Gitana, Viviane Palandi

Registro Fotográfico: Larissa Martins

Identidade visual e designer: Eric Lima

Assessoria de imprensa: Iris Brasil e Gabriella Lira

