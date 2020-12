Dia do Palhaço será comemorado virtualmente nesta quinta-feira (10)

| Foto: Divulgação

“Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor!” Esta frase marcante do universo circense, identifica o início do espetáculo de uma das figuras mais emblemáticas das artes: o palhaço. Com ele haverá marmelada sim, mas também terá muita risada, pois o palhaço é a personificação da alegria, contagiando pessoas de todas as faixas etárias.

Assim será nesta quinta-feira (10), que terá uma intensa programação de entretenimento nas mídias sociais, com o palhaço “Pingo” e diversos convidados que farão parte deste momento de celebração do Dia do Palhaço: o “Palhaço/ Palhaça Day”, um momento marcante e muito divertido.

Um símbolo de tamanha importância, não poderia passar despercebido do calendário de datas comemorativas no Brasil, e apesar do Dia do Palhaço ser comemorado desde 1981, pela Companhia Abracadabra de São Paulo, somente no ano de 2017, o Dia Nacional do Palhaço, celebrado no dia 10 de dezembro, foi instituído oficialmente pelo Poder Público através da Lei 13.561/17.

O ator amazonense Klindson Cruz, que ganhou destaque principalmente por seu personagem “Pingo”, um palhaço de respostas rápidas, inteligentes e engraçadas, que caiu no gosto do público e conquistou espaço no cenário artístico-cultural, assim como no coração das pessoas que acompanham suas peripécias nas Lives realizadas desde o início da pandemia do novo coronavírus observa a importância dessa data.

“Ser palhaço é a melhor coisa que aconteceu em toda minha vida. Com o “Pingo”, eu me conheci muito mais, me desafiei, me tornei mais humano, empático, e com essa figura do palhaço pude observar a vida de uma forma mais otimista, pois por trás da “menor máscara do mundo”, também existem medos e anseios. Ser palhaço hoje é um ato de rebeldia contra o sistema. Inúmeras vezes já me perguntaram “qual é a sua profissão?” e eu digo que sou palhaço, mas sempre me fazem reforçar a resposta com a mesma pergunta”, enfatiza o ator e palhaço.

“O principal objetivo do “Palhaço/ Palhaça Day” é trazer para este momento de pandemia, tranquilidade emocional, alegria, diversão e entretenimento para as famílias. A programação foi desenvolvida de uma maneira muito especial, com o melhor do humor, com a inocência peculiar dos palhaços”, observa o artista.

O projeto “Palhaço/ Palhaça Day” tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc e acontecerá no dia 10 de dezembro, com uma programação virtual. “Pingo” será o mestre de cerimônia, apresentando um intercâmbio entre diversos palhaços e palhaças do Brasil, através das plataformas Zoom, Instagram e Youtube.

Confira a programação:

O “Palhaço/Palhaça Day” - Dia 10/12

9h30 – Início (abertura da sala no zoom)

10h – Espetáculo “Procura-se Birita” – SP (Zoom). Link do espetáculo de SP

11h – 11h40 Bate-papo sobre o Espetáculo

13h30 – Início (abertura da Sala no Zoom)

14h – Espetáculo “Interditado” – AM (Zoom). Link do Espetáculo de Manaus

15h – 15h40 Bate Papo sobre o Espetáculo

17h – 18h Entrevista com a palhaça Lilian Moraes – RJ no Instagram Oficial do Palhaço Pingo: @palhacopingo

19h – “Cabaré” com palhaços das 05 regiões do Brasil e da cidade de Manaus e encerramento.

Link do Canal do Youtube para o cabaré!

Ficha Técnica

Coordenador do projeto- Klindson Cruz

Produção Cultural- Ana Oliveira

Artistas- Karine Magalhães, Ariadne Antico, Lilian Moraes, Paulo Carneiro, Jean Paladino, Marcos Efraim, David Oliveira, Ana Luiza Bellacosta, Kassia Nascimento, Nykolly Xavier, Jamile Soares, Selma Pavanelli e Bruno Selleri

Designer Gráfico- Alderlan Benezar

Social Media- Wagner Moreira/ Yghor Palhano

Fotografia: Marcos Freitas

Assessoria de imprensa: Cultura Amazônica Assessoria

Direção Geral- Klindson Cruz

