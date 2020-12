Edição Especial da Feirinha terá circuito de brincadeiras

Todas as atividades do circuito seguirão normas de higiene e segurança | Foto: Divulgação

Manaus – A edição especial da 'Feirinha - Arte, Cultura e Diversão', no Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos (ICBEU), poderá reunir 160 crianças acompanhadas de um responsável por meio de inscrição prévia, nos dias 15 e 16 de dezembro das 9h às 17h.



Todas as atividades do circuito seguirão normas de higiene e segurança para salvaguardar os participantes do evento, que recebe o apoio da Prefeitura de Manaus por meio do edital da ManausCult.

A 'Feirinha' é uma produção independente que promove para as crianças o conhecimento, lazer e entretenimento a partir de atividades artísticas e culturais na cidade de Manaus, como elucida a coordenadora Camila Maria. “Nosso projeto sempre procura oferecer ambientes culturais e criativos para a infância pois acreditamos que estes colaboram para o desenvolvimento e o despertar de habilidades cognitivas das crianças”.

De acordo com a coordenadora, nesta edição, as atividades da 'Feirinha' serão realizadas em circuitos fechados com número limitado de crianças por Estação de brincadeira. “Vamos oferecer uma programação multicultural com segurança para família, por isso cada estação receberá apenas cinco crianças por vez, estas receberão um kit individual para brincar, e no intervalo de cada grupo será feito a higienização dos espaços”.

O Icbeu, apoio cultural da Feirinha nesta edição, fica localizado na Av. Joaquim Nabuco, 1286, centro da cidade de Manaus, oferece estacionamento exclusivo e segurança para a realização do evento, como aferição de temperatura, álcool 70%, e tapete sanitizante na entrada da instituição.

Inscrições

As inscrições serão realizadas pela plataforma Sympla, onde cada responsável pode inscrever apenas uma criança. No ato da inscrição os pais devem atentar para as medidas de segurança do evento, como utilização de máscaras logo na entrada. Clique aqui para realizar a inscrição.

Programação

Apresentações de Dança, Música, Circo e Teatro vão compor a programação de palco da Feirinha, como explana a produtora do evento Gisele Rikerr. “Estas atrações serão realizadas na área kids do Icbeu, que é uma área aberta, onde cada grupo por vez poderá se acomodar devidamente com o distanciamento necessário”.

Após a apresentação do palco, as crianças seguirão para o circuito de brincadeiras e oficinas, nesta edição serão sete Estações: Oficina de artes, Estação Tabuleiro, Estação Circo, Contação de História, Exposição de arte, e Árvore Literária. A novidade será a visitação à duas Exposições de Arte, a Exposição temporária 'Linhas do Tempo' e a Exposição permanente 'The Art Collection' do espaço cultural do Icbeu.

Sobre a Feirinha

A Feirinha é fruto do trabalho de conclusão de curso dos alunos da Pós em Gestão e Produção Cultural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e é composta por Ana Oliveira, coord. de Programação; Camila Maria, coordenadora geral; Cândido Jeremias, coord. de estrutura; Fernanda Farias, assessora de comunicação; Gisele Riker, produtora executiva; Hamyle Nobre, coord. de mídias; Kelly Barcelos, Coord. de expositores e Tabbatha Melo, coord. de Logística.

Além de oferecer um ambiente cultural exclusivo para a expressão e para o desenvolvimento saudável da infância por meio de vivências lúdicas, a Feirinha tem o objetivo de fomentar a economia criativa local e com isso estimular ainda mais a valorização das manifestações culturais e artísticas.

