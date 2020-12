Fest Art 2020 apresenta “Pinocchio 40 anos: A Fábula da Fada”

A programação artística e cultural das Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza (INFS) encerra com chave de ouro na terça-feira (15), com mais uma edição do Fest Art 2020. O espetáculo, que é conhecido por unir música, dança, teatro e artes visuais, terá como tema “Pinocchio 40 anos: A Fábula da Fada”. Assim como outros eventos das INFS realizados neste ano, em virtude da pandemia, acontecerá totalmente virtual, no site https://colegiomarthafalcao.com.br/arteecultura/ .

“Criamos este ano um pequeno estúdio de filmagem, especialmente para o Fest Art. A ideia é proporcionar uma experiência diferente, tanto para os alunos que participaram da gravação, quanto para as famílias, que poderão reunir-se e prestigiar o espetáculo do sofá de casa”, ressaltou a diretora das INFS, Nelly Falcão. Segundo ela, para formar um ser humano integral, a cultura e a arte são primordiais.

O musical conta com a participação de alunos do Pinocchio Centro Educacional e Colégio Martha Falcão, e é inspirado em grupos que fizeram sucesso nos anos 80, entre eles, Plunct Plact Zum e o Balão Mágico. “Usando a tecnologia do chroma key (técnica de efeito visual que substitui um fundo de cor sólida por outra imagem), iremos construir os cenários, onde as crianças estarão atuando e dançando”, disse o idealizador do espetáculo, Nelson Falcão.

Ele, que é fã da cultura pop, explica que a referência aos anos 80 se dá também pelo fato de o Pinocchio Centro Educacional ter sido inaugurado na mesma época. A escola, disse ele, nasceu com o objetivo de oferecer uma educação diferenciada para os pequenos, com um espaço onde pudessem se autoconstruir, superar-se, descobrir-se brincando, observando e experimentando, como na fábula do boneco de madeira.

O enredo do musical é uma convergência do tradicional Pinocchio italiano, que posteriormente ganhou uma versão para o universo encantado da Disney, e a história da construção do Pinocchio Centro Educacional. Ao invés da fada azul, durante o espetáculo o público conhecerá a fada da educação, uma homenagem à diretora e idealizadora das INFS, a professora Nelly Falcão de Souza.

O espetáculo, com doze atos, também traz a árvore do conhecimento, uma homenagem à professora, pesquisadora e ecologista Martha Falcão, que foi a inspiração para o colégio que leva seu nome. A educadora é o legado de uma família de professores que acreditam no poder transformador da educação.

Outra novidade é que os pais e responsáveis pelos alunos também poderão adquirir os vídeos da apresentação para assistir quantas vezes quiserem. O material será disponibilizado para aqueles que contribuírem com a doação de alimentos não perecíveis para entidades que atendem e abrigam crianças em situação de vulnerabilidade em Manaus.

