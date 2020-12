Programação de Natal é destaque do fim de semana em Manaus

Os espaços culturais, administrados pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, cumprem todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19 | Foto: Michael Dantas

Manaus - Neste fim de semana, o público vai contar com uma programação temática no Teatro Amazonas e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. O acesso é gratuito, no entanto, com público reduzido, com metade da capacidade, em cumprimento aos protocolos de segurança para prevenção da Covid-19.

No sábado (12), o Largo de São Sebastião também recebe a tradicional árvore de Natal, com iluminação a partir das 18h.

No Teatro Amazonas, o espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” vai ser apresentado no sábado (12), às 11h e 20h, e no domingo (13), às 11h e 19h. O agendamento pode ser feito por meio do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br).

Em 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, ele abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado do duende Jujuba.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus.

Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, em 2020, “A Caixa Mágica do Natal” ganhou três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional: "Melhor Figurino", "Melhor Qualidade Técnica" e "Melhor Maquiagem" no mês de novembro e venceu na categoria “Musical Norte”, por voto popular, na segunda edição do Prêmio Brasil Musical em março.

Já no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, localizado na avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial I, a Villa Natal 2020 oferece várias atrações, como a fábrica de brinquedos, castelo das princesas, casa de doce, praça dos bonecos de neve e a Casa do Papai Noel, além de uma praça de alimentação. As atividades acontecem todos os dias, das 16h às 22h.

A entrada do evento, que conta com apoio do Governo do Amazonas, é gratuita, mas algumas atrações têm venda de ingressos, como a Casa do Papai Noel.

Protocolos

Os espaços culturais, administrados pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, cumprem todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

